“Bộ sậu” đường dây cá độ hơn 1,1 tỷ đồng lĩnh án

Các đối tượng trước tòa

Theo cáo trạng, ngày 24/11/2024, lực lượng công an bất ngờ kiểm tra quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng, bắt quả tang Hà Văn Thắng đang tổ chức cá độ bóng đá và các hình thức đánh bạc qua mạng internet cho nhiều con bạc.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 6 đối tượng đang trực tiếp tham gia cá cược bóng đá và các trò chơi đánh bạc khác.

Công an xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 16 - 24/11/2024, lực lượng chức năng thành phố phát hiện và triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá quy mô lớn do hai bị cáo Hồ Hoàng Hiệp và Hà Văn Thắng cầm đầu, dưới sự chỉ đạo của đối tượng tên “Long Heo” (chưa xác định được nhân thân, lai lịch).

Theo kết quả điều tra, Hiệp và Thắng đã tổ chức cho nhiều người tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trực tuyến, bóng đá ảo, và RNG KENO, được thua bằng tiền Việt Nam.

Các bị cáo nhận tài khoản cá cược từ Long Heo, quy định tỷ giá 1 đô = 50.000 đồng. Hiệp và Thắng không nâng giá đô để thu lợi thêm từ người chơi, nên chỉ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi tổ chức đánh bạc theo các lượt đặt cược có số tiền từ 5 triệu đồng trở lên.

Qua xác minh, tổng số tiền dùng để đánh bạc và thắng bạc hơn 1,16 tỷ đồng. Thông qua hoạt động tổ chức đánh bạc này, mỗi bị cáo Hiệp và Thắng thu lợi bất chính 8 triệu đồng, được xem là tiền công từ việc ghi cá độ cho khách.

Bị cáo Hiệp và Thắng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Tổ chức đánh bạc” với tổng số tiền hơn 1,16 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Thị Đào tham gia một lần cá độ bóng đá, số tiền 30 triệu đồng và bị cáo Phạm Văn Tuấn tham gia một lần cá độ bóng đá, số tiền 15 triệu đồng. Hai bị cáo bị truy tố về tội “Đánh bạc”.

Tại phiên toà, các bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất. Tòa tuyên phạt Hồ Hoàng Hiệp 1 năm 9 tháng tù, Hà Văn Thắng 1 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc”; bị cáo Phạm Văn Tuấn 6 tháng tù giam, Lê Thị Đào 25 triệu đồng về tội “Đánh bạc”.