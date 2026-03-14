TP. Huế đoạt 57 giải tại hội thi An toàn giao thông quốc gia

Trao giải cho các học sinh đoạt giải Nhất. Ảnh: Hoàng Thủy

Hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích để học sinh, giáo viên tìm hiểu kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đồng thời góp phần lan tỏa ý thức xây dựng văn hóa giao thông trong nhà trường và cộng đồng.

Nội dung dự thi tập trung tìm hiểu Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn và xây dựng bài giảng tích hợp giáo dục an toàn giao thông trong chương trình giáo dục phổ thông.

Tại hội thi này, ngành GD&ĐT TP. Huế vinh dự có 47 học sinh và 10 giáo viên đoạt giải cấp quốc gia. Cụ thể, ở cấp THPT, em Lê Thị Ý Lan, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền) đoạt giải Nhất. Ngoài ra, còn có 2 học sinh đoạt giải Ba, 7 học sinh đoạt giải Khuyến khích.

Ở cấp THCS, em Nguyễn Hoàng Hiệp, học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu (Thuận Hóa) đoạt giải Nhất; có 7 học sinh đoạt giải Ba và 15 học sinh đoạt giải Khuyến khích. Ở cấp tiểu học, có 4 học sinh đoạt giải Ba và 10 học sinh đoạt giải Khuyến khích.

Ở nội dung dành cho giáo viên, 2 giáo viên Trịnh Ngọc Khương, Trường THCS Đặng Dung (Quảng Điền) và Nguyễn Thị Sông Hương, THPT Vinh Xuân (Phú Vinh) cùng đoạt giải Nhất. Ngoài ra còn có 1 giáo viên đoạt giải Nhì, 3 giáo viên đoạt giải Ba và 4 giáo viên đoạt giải Khuyến khích.