  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 14/03/2026 18:15

TP. Huế đoạt 57 giải tại hội thi An toàn giao thông quốc gia

HNN.VN - Ngày 14/3, tại TP. Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Công ty Honda Việt Nam tổ chức lễ tổng kết, trao giải hội thi “An toàn giao thông” (ATGT) năm học 2025-2026 dành cho học sinh và giáo viên cấp tiểu học, THCS và THPT trên toàn quốc.

 Trao giải cho các học sinh đoạt giải Nhất. Ảnh: Hoàng Thủy

Hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích để học sinh, giáo viên tìm hiểu kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; rèn luyện kỹ năng tham gia giao thông an toàn, đồng thời góp phần lan tỏa ý thức xây dựng văn hóa giao thông trong nhà trường và cộng đồng.

Nội dung dự thi tập trung tìm hiểu Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, các kỹ năng tham gia giao thông an toàn và xây dựng bài giảng tích hợp giáo dục an toàn giao thông trong chương trình giáo dục phổ thông.

Tại hội thi này, ngành GD&ĐT TP. Huế vinh dự có 47 học sinh và 10 giáo viên đoạt giải cấp quốc gia. Cụ thể, ở cấp THPT, em Lê Thị Ý Lan, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (Quảng Điền) đoạt giải Nhất. Ngoài ra, còn có 2 học sinh đoạt giải Ba, 7 học sinh đoạt giải Khuyến khích.

Ở cấp THCS, em Nguyễn Hoàng Hiệp, học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Diểu (Thuận Hóa) đoạt giải Nhất; có 7 học sinh đoạt giải Ba và 15 học sinh đoạt giải Khuyến khích. Ở cấp tiểu học, có 4 học sinh đoạt giải Ba và 10 học sinh đoạt giải Khuyến khích.

Ở nội dung dành cho giáo viên, 2 giáo viên Trịnh Ngọc Khương, Trường THCS Đặng Dung (Quảng Điền) và Nguyễn Thị Sông Hương, THPT Vinh Xuân (Phú Vinh) cùng đoạt giải Nhất. Ngoài ra còn có 1 giáo viên đoạt giải Nhì, 3 giáo viên đoạt giải Ba và 4 giáo viên đoạt giải Khuyến khích.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
TP. Huếđoạt 57 giảihội thiAn toàn giao thôngquốc gia
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top