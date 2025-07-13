Sôi nổi Đêm hội Pháp ngữ 2026

Học sinh, sinh viên biểu diễn các tiết mục nghệ thuật tại Đêm hội Pháp ngữ

Chương trình gồm 19 tiết mục nghệ thuật được chuẩn bị công phu, thể hiện sự sáng tạo và niềm yêu thích tiếng Pháp của học sinh, sinh viên. Các tiết mục được dàn dựng đa dạng với hình thức ca hát, múa và trình diễn tập thể, mang đến không khí sôi động cho chương trình. Thông qua các phần biểu diễn bằng tiếng Pháp, học sinh, sinh viên có cơ hội thể hiện khả năng ngôn ngữ, đồng thời giới thiệu những nét đặc sắc của văn hóa Pháp tới khán giả.

Theo Ban Tổ chức, Đêm hội Pháp ngữ là dịp để các em học sinh, sinh viên giao lưu, học hỏi và tăng cường sử dụng tiếng Pháp trong môi trường sinh hoạt văn hóa. Hoạt động cũng góp phần kết nối các trường học có giảng dạy tiếng Pháp trên địa bàn, tạo sân chơi chung cho cộng đồng Pháp ngữ tại Huế.

Sự kiện không chỉ góp phần khuyến khích học sinh, sinh viên duy trì và phát triển việc học tiếng Pháp, mà còn thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa Việt Nam với các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ. Đêm hội Pháp ngữ 2026 tiếp tục khẳng định vai trò của tiếng Pháp trong đời sống giáo dục và văn hóa tại Huế, đồng thời tạo động lực để thế hệ trẻ tiếp cận, tìm hiểu sâu hơn về ngôn ngữ và văn hóa của cộng đồng Pháp ngữ trên thế giới.