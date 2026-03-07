Vật Huế “bội thu” tại giải vô địch bãi biển Quốc gia

Tuyển vật Huế chiếm ưu thế ở hệ vô địch nữ

Ở nội dung vô địch trẻ, nhóm U.15 có các hạng đấu từ 40kg đến 80kg dành cho nam và từ 30kg đến 75kg đối với nữ; nhóm U.17 thi đấu các hạng cân từ 45kg đến 90kg, trong khi VĐV nữ thi đấu hạng cân từ 35kg đến 75kg.

Ở hệ vô địch, các VĐV nam tranh tài 9 nội dung, gồm: 50-55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg, 85kg, 90kg, trên 90kg dành cho nam. Đối với nữ, VĐV tranh tài các hạng cân: 40-45kg, 50kg, 55kg, 60kg, 65kg, 70kg, 75kg, 80kg và trên 80kg.

Tại giải lần này, tuyển vật Huế góp mặt 32 VĐV. Sau 1 tuần tranh tài, tuyển vật Huế xuất sắc giành 5 HCV, 3 HCB, 9 HCĐ, trong đó, 5 gương mặt giành HCV là các VĐV: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (65 kg), Nguyễn Thị Mỹ Trang (60 kg), Nguyễn Thị Mỹ Linh (55kg), Trần Đạt (55kg) và Hoàng Ngọc Trinh (75kg).

Thành tích trên cũng đã đưa tuyển vật Huế đứng Nhất toàn đoàn nội dung vật bãi biển nữ hệ vô địch và đứng thứ 3 toàn đoàn tổng giải (sau Bắc Ninh và Thanh Hóa do thua tổng số huy chương ở hệ vô địch trẻ).

Nhìn từ thành tích xuất sắc ở hệ vô địch, việc tuyển vật Huế sẽ giành từ 2-3 suất tham dự Giải vô địch thế giới vật bãi biển tổ chức tại Đà Nẵng vào tháng 5 tới là hoàn toàn khả thi.