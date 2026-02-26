Nghe dân nói, thấu dân cần

Diễn đàn “Tháng nghe dân nói” không gian đối thoại dân chủ giữa người dân với chính quyền

Đặt tiếng nói Nhân dân ở vị trí trung tâm

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII xác định rõ quan điểm: “Lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân…”. Thấm nhuần tư tưởng “gần dân, sát dân”, diễn đàn “Tháng nghe dân nói” đã tạo ra một không gian nghị sự dân chủ, nơi người dân thực sự là trung tâm và các cơ quan công quyền đóng vai trò lắng nghe, kiến tạo.

Quá trình chuẩn bị diễn đàn cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng lớn khi Mặt trận thành phố tổng hợp được hơn 40 câu hỏi, kiến nghị từ cơ sở. Tại diễn đàn, không khí đối thoại diễn ra hết sức sôi nổi, trách nhiệm với nhiều lượt ý kiến phát biểu trực tiếp. Các câu hỏi đã chạm thẳng vào những “nút thắt” dân sinh nóng bỏng thuộc 3 nhóm vấn đề chính: Rác thải, thoát nước, cây xanh; giao thông đô thị, trật tự an toàn xã hội và công tác giải phóng mặt bằng, thi công các công trình trọng điểm.

Với tinh thần cầu thị, không né tránh, lãnh đạo các sở, ban, ngành đã trực tiếp giải trình, đưa ra giải pháp và lộ trình cụ thể cho từng vụ việc. Trước phản ánh của người dân phường Phú Xuân về tình trạng kẹt xe tại cửa Đông Ba và lấn chiếm hành lang đường sắt trên đoạn đường Lê Duẩn, đại diện Sở Xây dựng cho biết, chính quyền đã thống nhất phương án phân luồng giao thông qua cửa Trài (mở thông từ ngày 30/5/2026), đồng thời thực hiện dự án nối thông đường Thái Phiên qua đường Đinh Tiên Hoàng nhằm giảm tải áp lực.

Đối với sự chậm trễ kéo dài tại dự án nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ gây bức xúc trong dư luận, cơ quan chức năng thông tin: Đã chính thức ban hành quyết định chấm dứt hợp đồng với nhà thầu vi phạm tiến độ nghiêm trọng là Công ty CP 479 Hòa Bình; hiện đang khẩn trương hoàn tất thủ tục thay thế nhà thầu mới để đảm bảo tiến độ công trình.

Liên quan đến trật tự an toàn xã hội, người dân phường Thuận Hóa bày tỏ lo ngại sâu sắc trước thực trạng lừa đảo qua mạng và đánh bạc trực tuyến sử dụng công nghệ AI tinh vi. Đại diện Công an thành phố Huế thẳng thắn chia sẻ kết quả đấu tranh quyết liệt trong những tháng đầu năm 2026 khi phát hiện, khởi tố 45 vụ với 87 bị can sử dụng công nghệ cao (trong đó có 18 vụ tổ chức đánh bạc với tang số hơn 61 tỷ đồng). Đồng thời, cam kết sẽ đẩy mạnh chiến dịch “Không một mình - cùng nhau an toàn trực tuyến” và đa dạng hóa mô hình tuyên truyền “5 không, 2 phải” (không thực hiện, không tham lam, không kết bạn, không chuyển khoản, không đầu tư; phải thường xuyên cảnh giác, phải tố giác ngay với cơ quan công an) đến từng tổ dân phố, trường học để bảo vệ người dân trước cạm bẫy không gian mạng.

Diễn đàn “Tháng nghe dân nói”, nơi người dân thực sự là trung tâm và các cơ quan công quyền đóng vai trò lắng nghe, kiến tạo

"Không để ý kiến chính đáng rơi vào im lặng"

Thành công lớn nhất của diễn đàn “Tháng nghe dân nói” năm 2026 không chỉ dừng lại ở số lượng câu hỏi được giải đáp, mà là niềm tin của Nhân dân vào cấp ủy, chính quyền được củng cố mạnh mẽ. Sau gần 1 năm vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, diễn đàn đã khẳng định tính đúng đắn khi tạo cơ chế giám sát trực tiếp, giúp tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về cơ chế, chính sách một cách kịp thời và thấu tình đạt lý.

Ông Nguyễn Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế khẳng định: Diễn đàn “Tháng nghe dân nói” không phải là hình thức, nghe xong rồi để đó. Chúng tôi xác định khâu hậu giám sát việc giải quyết các kiến nghị mới là thước đo hiệu quả của năng lực lãnh đạo. Mặt trận thành phố quyết tâm thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: "Không để kiến nghị của Mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của Nhân dân rơi vào im lặng". Sau chương trình này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tổng hợp toàn bộ ý kiến, chuyển đến UBND thành phố và các cơ quan có thẩm quyền; đồng thời theo dõi, giám sát chặt chẽ lộ trình thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Mô hình này sẽ được chúng tôi triển khai nhân rộng đồng loạt trên địa bàn toàn bộ 40 xã, phường của thành phố trong thời gian tới.

Kết quả từ diễn đàn cho thấy, từ những việc cụ thể như kế hoạch chỉnh trang 19km cáp viễn thông bằng gông treo trong năm 2026 của Sở Khoa học và Công nghệ, đến việc lắp camera giám sát bỏ rác sai quy định tại khu vực chợ An Cựu của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tất cả đều được cam kết bằng những con số và mốc thời gian rõ ràng.

Sự đồng thuận cao giữa “ý Đảng” và “lòng dân” thông qua chương trình đã tạo sức bật tinh thần mạnh mẽ, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Đây chính là động lực quan trọng để thành phố Huế thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, quyết tâm xây dựng Cố đô đến năm 2030 trở thành đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam theo hướng xanh, thông minh, văn minh và hiện đại.