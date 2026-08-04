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Quốc hội thảo luận về sửa đổi Luật Xuất bản, Luật Kiến trúc

Hôm nay (5/8), trong khuôn khổ Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội nghe trình bày tờ trình, báo cáo thẩm tra và tiến hành thảo luận thảo luận về việc sửa đổi, bổ sung một số luật trong lĩnh vực xuất bản, ngân hàng, kiến trúc...

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 Kỳ họp không thường lệ thứ nhất, Quốc hội khóa XVI. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo chương trình Kỳ họp, trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội nghe trình bày tờ trình và báo cáo thẩm tra về 5 dự án luật.

Cụ thể là các dự án: Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiến trúc; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về dự án Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Buổi chiều, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Tài chính sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

https://nhandan.vn/quoc-hoi-thao-luan-ve-sua-doi-luat-xuat-ban-luat-kien-truc-post979797.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa:
Quốc hộithảo luậnsửa đổi Luật Xuất bảnLuật Kiến trúc
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