Đan Mạch bác bỏ ý tưởng Mỹ sáp nhập Greenland

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Theo Tân Hoa xã, trong tuyên bố ngày 4/1, Thủ tướng Frederiksen kịch liệt bác bỏ ý tưởng “Mỹ cần kiểm soát Greenland”, nhấn mạnh Mỹ không có quyền kiểm soát bất kỳ khu vực nào trong số 3 vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch, gồm Đan Mạch, Greenland và Quần đảo Faroe.

Tuyên bố của Thủ tướng Đan Mạch được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington cần đảo Greenland vì mục đích “phòng vệ”. Trả lời phỏng vấn tạp chí The Atlantic, ông Trump nêu rõ: Mỹ cần Greenland, để phòng thủ. Ông Trump cũng đề cập việc Mỹ can thiệp vào Venezuela.

Chia sẻ quan điểm của lãnh đạo Đan Mạch, Bộ trưởng Ngoại giao Na Uy Espen Barth Eide cũng khẳng định, chủ quyền của các quốc gia phải được tôn trọng. Phát biểu trên Đài truyền hình quốc gia Na Uy (NRK), Bộ trưởng Eide nhấn mạnh, việc Tổng thống Mỹ nhắc lại ý định “sáp nhập Greenland” càng nêu bật tầm quan trọng bảo vệ các nguyên tắc nền tảng, tôn trọng chủ quyền các quốc gia. Cùng với các quốc gia châu Âu, Na Uy đoàn kết với Đan Mạch và khẳng định rằng sự thay đổi nội bộ trong cấu trúc của Vương quốc Đan Mạch phải do người dân Đan Mạch và Greenland quyết định.

Sau khi nhậm chức nhiệm kỳ hai vào tháng 1/2025, ông Trump nhiều lần tuyên bố ý định sáp nhập Greenland vì lý do an ninh và đã bổ nhiệm Thống đốc Jeff Landry của bang Louisiana làm đặc phái viên Mỹ tại Greenland. Ý tưởng này vấp phải sự phản đối của Greenland, Đan Mạch và Liên minh châu Âu (EU).

https://nhandan.vn/dan-mach-bac-bo-y-tuong-my-sap-nhap-greenland-post935197.html