Bất cập đường một chiều trước cổng Khoa Cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế

Chỉ cách cổng cấp cứu khoảng 50m, nhưng các phương tiện đều phải đi vòng, rất bất tiện.

Bất tiện

Anh Nguyễn Minh, ở phường Hóa Châu, đang chăm sóc người nhà ở BVTW Huế cho biết, mới đây, người nhà của anh không may lâm bệnh nặng, anh lập tức nhờ xe ô tô hàng xóm đưa người thân vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, khi xe đến gần cổng Khoa Cấp cứu BVTW Huế, đoạn ngã ba Trần Cao Vân - Hai Bà Trưng thì gặp biển cấm một chiều. Thế là anh đành phải chạy ra đường Hà Nội và quay vòng trở lại để vào đường Hai Bà Trưng từ điểm giao với đường Hà Nội theo chiều được lưu thông mới vào được bệnh viện. “Chỉ cách cổng cấp cứu khoảng 50m, nhưng do đường một chiều nên các phương tiện muốn vào được BVTW Huế đều phải đi lòng vòng, mất thời gian, rất bất tiện”, anh Minh bày tỏ.

Theo quan sát của chúng tôi, mỗi ngày có rất nhiều phương tiện xe ô tô, xe máy ra vào BVTW Huế tại đây. Việc quy định lưu thông một chiều trên đường Hai Bà Trưng từ ngã ba Trần Cao Vân - Hai Bà Trưng đến điểm giao với đường Hà Nội đã gây khó khăn, trở ngại cho bệnh nhân và các xe gia đình đưa người bệnh ra vào, nhất là đối với các trường hợp xe gia đình, taxi… đưa người đi cấp cứu cần tranh thủ từng giây phút trong "khung giờ vàng". Do áp lực thời gian hoặc không quen đường, nhiều người điều khiển phương tiện ô tô, xe máy đưa đón bệnh nhân đã đi ngược chiều vào đoạn đường này và bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt hoặc bị phạt nguội.

TS Huỳnh Phúc Minh, Trưởng phòng Quản lý buồng bệnh và cơ sở vật chất - BVTW Huế cho rằng, do đoạn đường Hai Bà Trưng phía trước cổng Khoa Cấp cứu Bệnh viện quy định đường một chiều, nên không chỉ gây khó khăn cho phương tiện của phía người bệnh, mà còn ảnh hưởng cho các y, bác sĩ, cán bộ, nhân viên vào ra bệnh viện tại vị trí cổng này.

Phối hợp các giải pháp đồng bộ

Một vấn đề khác là tình trạng bán hàng rong trước cổng BVTW Huế tại vị trí này diễn ra khá phổ biến. Nhiều người bán hàng rong còn lấn chiếm toàn bộ vỉa hè và tràn xuống lòng đường chèo kéo gây lộn xộn, ùn tắc, cản trở người và phương tiện, xe cấp cứu vào ra Bệnh viện. Dù chính quyền địa phương thường xuyên ra quân lập lại trật tự, song tình trạng này vẫn tái diễn. Bên cạnh đó, việc dừng đỗ xe taxi, ô tô con chạy dịch vụ chờ đón khách ở đoạn đường này cũng diễn ra thường xuyên. Tình trạng xe taxi 4 chỗ, 7 chỗ và các xe dịch vụ… đậu thành dãy dài liền nhau không giới hạn thời gian, gây cản trở lưu thông trên đường. Hiện tượng này làm gia tăng nguy cơ ùn ứ và mất an toàn giao thông tại khu vực nêu trên.

Theo anh Nguyễn Văn Diện, nhân viên bảo vệ BVTW Huế, việc bán hàng rong khiến người tụ tập, xe dừng đỗ dưới lòng đường gây ùn tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm hoặc khi xe cấp cứu ra vào. Lực lượng bảo vệ Bệnh viện chỉ có thể nhắc nhở chứ không có thẩm quyền xử lý. Khi thấy lực lượng chức năng họ lập tức rời đi và lại bày bán ngay sau khi lực lượng rút đi…

Tuyến đường Hai Bà Trưng đoạn phía trước cổng Khoa Cấp cứu BVTW tương đối hẹp. Dù vậy, nếu tình trạng bán hàng rong được xử lý triệt để, đồng thời triển khai việc cấm đậu đỗ xe chờ đón khách... thì đoạn đường này sẽ không còn xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông như hiện nay.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và BVTW Huế cũng cần phối hợp triển khai các giải pháp đồng bộ như phân chia lại chức năng các cổng của bệnh viện, hướng dẫn phân luồng di chuyển tối ưu nhất. Đồng thời, lắp đặt thêm hệ thống camera giao thông, xử phạt nghiêm khắc đối với các trường hợp cố tình vi phạm đậu đỗ xe trái quy định...

Trao đổi về vấn đề này, ông Phan Lương Bằng, Phó Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa cho biết, việc quy định một chiều tại vị trí này đã được nghiên cứu kỹ lưỡng từ nhiều năm trước đây, nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn, tránh xung đột với lưu lượng phương tiện tham gia giao thông lớn trên tuyến đường Hà Nội. Tuy nhiên, xe cấp cứu vẫn được phép đi vào đường ngược chiều khi đang làm nhiệm vụ cấp cứu và có phát tín hiệu ưu tiên (còi, cờ, đèn) theo quy định.

Để bảo đảm cho các phương tiện xe cấp cứu vào ra bệnh viện tại vị trí này thuận tiện hơn, UBND phường Thuận Hóa thường xuyên tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm tra và xử lý triệt để các trường hợp bán hàng rong gây cản trở lưu thông. Đồng thời, đã gửi văn bản yêu cầu đơn vị kinh doanh ở công viên Kim Đồng chấp hành đúng theo quy hoạch đã được phê duyệt, không tự ý mở cửa hàng kinh doanh ra phía đường Hai Bà Trưng khu vực đối diện cổng cấp cứu BVTW Huế.

“Trong thời gian tới, địa phương sẽ lắp đặt hệ thống camera AI và tăng cường xử lý vi phạm đối với các trường hợp bán hàng trên vỉa hè, lấn chiếm lòng đường và các phương tiện đậu đỗ chờ đón khách và dừng trả khách trên đoạn đường này, nhằm tạo thuận lợi cho việc vận chuyển bệnh nhân vào ra BVTW Huế, nhất là đối với các trường hợp cấp cứu”, ông Phan Lương Bằng nói thêm.