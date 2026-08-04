Việt Nam bàn giao hơn 470 tấn gạo sản xuất tại Cuba cho các đối tác

Đại sứ Lê Quang Long (thứ 2 từ trái qua) chứng kiến Lễ bàn giao lô gạo đầu tiên do Tập đoàn Thái Bình sản xuất cho phía Cuba. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba cung cấp)

Ngày 4/8 (giờ địa phương), tại trụ sở Tập đoàn Nông nghiệp Grupo Emprescarial Agrícola (GAG) thuộc Bộ Nông nghiệp Cuba đã diễn ra Lễ bàn giao và tiếp nhận lô gạo đầu tiên do TBAGRI Agriculture Corporation (thuộc Tập đoàn Thái Bình) sản xuất tại Cuba.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long, Thứ trưởng Nông nghiệp Cuba Telce Abdel González Morera, cùng đại diện lãnh đạo TBAGRI, Công ty Nông nghiệp-Công nghiệp Ngũ cốc Fernando Echenique (GRANMAX) và các đơn vị liên quan đã chứng kiến sự kiện này.

Theo Biên bản giao nhận được các bên ký kết, trong các tháng 5 và 6/2026, TBAGRI tại Cuba đã hoàn thành bàn giao 470,099 tấn gạo thương phẩm giống OM5451 cho Công ty Fernando Echenique (GRANMAX). Số gạo này được chế biến từ 940,199 tấn lúa tươi, gồm 2 lô thu hoạch với tổng sản lượng quy đổi lần lượt là 199,187 tấn và 270,912 tấn gạo thành phẩm.

Toàn bộ sản lượng gạo được gieo trồng, thu hoạch tại khu vực Yara, tỉnh Granma, đóng bao quy cách 50kg và được phía Cuba xác nhận đã tiếp nhận đầy đủ theo các điều khoản đã thỏa thuận.

Đây là kết quả đầu tiên của Dự án phát triển chuỗi giá trị lúa gạo bền vững do TBAGRI Agriculture Corporation đầu tư tại Cuba, được triển khai trong thời hạn 25 năm (2025-2050) với quy mô định hướng 25.000ha, giai đoạn thí điểm trên diện tích khoảng 360ha tại tỉnh Granma.

Dự án ứng dụng đồng bộ các công nghệ sản xuất lúa tiên tiến của Đồng bằng sông Cửu Long kết hợp tiêu chuẩn của Viện Nghiên cứu Lúa quốc tế (IRRI), từng bước chuyển giao kỹ thuật canh tác hiện đại cho phía Cuba nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả sản xuất và góp phần tăng cường an ninh lương thực.

Theo TBAGRI, trong vụ Thu-Đông 2025-2026, doanh nghiệp triển khai gieo trồng 166ha, đạt năng suất bình quân trên 7 tấn/ha. Tiếp đó, vụ Hè-Thu 2026 được mở rộng lên 246ha, với năng suất dự kiến trên 6,5 tấn/ha. Các giống lúa Việt Nam như OM5451, OM8017 và một số giống chất lượng cao khác cho thấy khả năng thích nghi tốt với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu địa phương.

Việc bàn giao hơn 470 tấn gạo đầu tiên sản xuất tại Cuba cho phía Cuba không chỉ ghi nhận kết quả bước đầu của dự án đầu tư nông nghiệp của Tập đoàn Thái Bình tại Cuba, mà còn tiếp tục thể hiện hiệu quả của hợp tác giữa các doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao; góp phần hiện thực hóa chủ trương tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư và bảo đảm an ninh lương thực giữa Việt Nam và Cuba.

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