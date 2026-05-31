  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 01/06/2026 14:04

Phường Phong Dinh sắp xếp tinh gọn 23 tổ dân phố

HNN.VN - Sáng 1/6, UBND phường Phong Dinh tổ chức hội nghị triển khai phương án sắp xếp các tổ dân phố (TDP) trên địa bàn và lấy ý kiến cán bộ chủ chốt đối với đề án sáp nhập TDP.

Phong Điền định hướng phát triển nông nghiệp xanh vùng gò đồiLidinco - Đơn vị cung cấp thiết bị đo cơ khí chính xác cho Nhà máy và phòng kiểm định tại Việt NamNhiều hoạt động văn hóa, trải nghiệm đặc sắc tại Ngày hội “Hương xưa làng cổ”Thu nhập ổn định từ nghề làm nón lá cỏ bàng

Đại diện các TDP trên địa bàn phường trao đổi tại hội nghị 

Phường Phong Dinh hiện có 33 TDP với 6.803 hộ dân, 28.012 nhân khẩu, diện tích tự nhiên 87,16 km². Địa phương dự kiến sắp xếp, sáp nhập 33 TDP hiện có để thành lập 10 TDP mới. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở các khu dân cư có vị trí địa lý liền kề, bảo đảm thuận lợi cho công tác quản lý, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đề án cũng hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ TDP theo hướng phát huy vai trò của những người có uy tín, kinh nghiệm trong cộng đồng; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có trình độ ứng dụng khoa học, công nghệ tham gia công tác địa phương.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo đề án. Nhiều ý kiến tập trung vào việc lựa chọn tên gọi các TDP mới gắn với yếu tố lịch sử, văn hóa địa phương; cân nhắc phương án sáp nhập phù hợp để thuận lợi trong quản lý; đồng thời quan tâm đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách theo quy định hiện hành.

Lãnh đạo phường Phong Dinh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề án, bảo đảm tính khả thi và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Sau hội nghị, địa phương sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của người dân, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước ngày 30/6.

Song Minh
 Từ khóa:
phong dinhdân sốý kiếnsáp nhậpdân cưđịa bànphù hợpquản lýlịch sửvăn hoá
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đổi mới quản lý an toàn lao động trong kỷ nguyên số

“Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động không chỉ là đợt cao điểm trong tháng 5 mà cần tạo chuyển biến lâu dài trong từng doanh nghiệp, từng vị trí việc làm. Trong kỷ nguyên số, công nghệ phải được khai thác để nhận diện nguy cơ sớm hơn, quản lý rủi ro tốt hơn và bảo vệ người lao động hiệu quả hơn” - ông Lê Xuân Hải, Phó Giám đốc Sở Nội vụ chia sẻ với Huế ngày nay Cuối tuần nhân Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026.

Đổi mới quản lý an toàn lao động trong kỷ nguyên số
Xăng E10 phù hợp phần lớn xe lưu hành

Trước thông tin về việc sử dụng xăng sinh học E10 (gồm 10% ethanol và 90% xăng khoáng) có thể ảnh hưởng đến động cơ ô-tô, xe máy, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp khẳng định chưa nhận bất kỳ phản ánh tiêu cực nào về loại xăng này, đồng thời các nghiên cứu, thử nghiệm đều đánh giá xăng E10 phù hợp phần lớn phương tiện đang lưu hành hiện nay.

Xăng E10 phù hợp phần lớn xe lưu hành
Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số

Trong bối cảnh mức sinh có xu hướng giảm, tốc độ già hóa dân số ngày càng nhanh cùng nhiều vấn đề xã hội đặt ra, ngành y tế thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số trong giai đoạn mới.

Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng dân số
Cần khắc phục lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà và đất công

Kết luận thanh tra chuyên đề vừa được Thanh tra thành phố ban hành đầu tháng 5 vừa qua cho thấy nhiều tồn tại, vi phạm trong quản lý, sử dụng nhà, đất công, nhất là tình trạng chậm sắp xếp hàng trăm cơ sở. Thực trạng này gây lãng phí nguồn lực, ảnh hưởng phát triển kinh tế - xã hội nên cần sớm được chấn chỉnh.

Cần khắc phục lãng phí trong quản lý, sử dụng nhà và đất công
Làm sạch dữ liệu để quản lý nợ thuế

Cả nước hiện có khoảng 963.500 người nộp thuế không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng nợ thuế 32.130 tỷ đồng, trong đó có 325.500 doanh nghiệp nợ thuế 29.815 tỷ đồng và 638.000 hộ kinh doanh nợ thuế 2.315 tỷ đồng.

Làm sạch dữ liệu để quản lý nợ thuế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top