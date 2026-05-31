Phường Phong Dinh sắp xếp tinh gọn 23 tổ dân phố

Đại diện các TDP trên địa bàn phường trao đổi tại hội nghị

Phường Phong Dinh hiện có 33 TDP với 6.803 hộ dân, 28.012 nhân khẩu, diện tích tự nhiên 87,16 km². Địa phương dự kiến sắp xếp, sáp nhập 33 TDP hiện có để thành lập 10 TDP mới. Việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở các khu dân cư có vị trí địa lý liền kề, bảo đảm thuận lợi cho công tác quản lý, phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đề án cũng hướng đến xây dựng đội ngũ cán bộ TDP theo hướng phát huy vai trò của những người có uy tín, kinh nghiệm trong cộng đồng; đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có trình độ ứng dụng khoa học, công nghệ tham gia công tác địa phương.

Các đại biểu cơ bản thống nhất với dự thảo đề án. Nhiều ý kiến tập trung vào việc lựa chọn tên gọi các TDP mới gắn với yếu tố lịch sử, văn hóa địa phương; cân nhắc phương án sáp nhập phù hợp để thuận lợi trong quản lý; đồng thời quan tâm đến chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách theo quy định hiện hành.

Lãnh đạo phường Phong Dinh đã tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện đề án, bảo đảm tính khả thi và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Sau hội nghị, địa phương sẽ tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi của người dân, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt trước ngày 30/6.