“Bán trú” nơi công sở

Lãnh đạo UBND xã cùng các cán bộ ở Chân Mây - Lăng Cô cùng ăn cơm trưa sau giờ làm việc

Bữa trưa không rời nhiệm sở

Hơn 11 giờ 40, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Chân Mây - Lăng Cô và nhiều phòng làm việc của UBND xã vẫn sáng ánh màn hình máy tính. Vài cán bộ còn đang rà soát hồ sơ, người khác tranh thủ hoàn tất phần việc dang dở trước giờ nghỉ. Chỉ khi đồng hồ gần điểm 12 giờ, từng người mới rời máy tính để xuống “bếp ăn tập trung” - gian phòng giản dị nhưng ấm áp, nơi 3 chiếc bàn tròn đã được dựng sẵn, thức ăn nóng sốt vừa được bày lên.

Anh Nguyễn Duy Thắng, chuyên viên Trung tâm Phục vụ Hành chính công, vừa xếp chén bát vừa cười: “Ở đây quý nhất là không phân biệt ai với ai. Ai rảnh tay thì xuống phụ dọn cơm, nam cũng như nữ. Đợi mọi người đông đủ rồi bữa ăn mới bắt đầu”.

Bữa cơm trưa bắt đầu muộn một chút, nhưng không khí thì rộn ràng như bữa cơm gia đình lớn. Hơn 30 cán bộ, công chức, viên chức, từ chủ tịch UBND xã, các phó chủ tịch đến chuyên viên các bộ phận cùng ngồi chung mâm. Không có khoảng cách chức vụ, chỉ có những câu chuyện đời thường, những câu trao đổi nhanh về công việc và những tiếng cười làm quên đi cả một buổi sáng miệt mài trước đó.

Chị Cái Thị Thêm, kế toán UBND xã, nhớ lại những ngày đầu chính quyền địa phương hai cấp mới đi vào hoạt động: “Khối lượng công việc lớn lắm, nhiều anh chị ở cách trụ sở 30 - 40 km, đi về buổi trưa là không thể kịp. Ban đầu mọi người ăn cơm bụi nhưng mức sống ở đây cao so với đồng lương anh em, khoảng 40.000 - 45.000 đồng/đĩa mà nhiều hôm không hợp khẩu vị. Nghe anh em trăn trở, lãnh đạo và mọi người thống nhất quyết định góp tiền nấu ăn chung, mỗi suất 30.000 đồng, vừa hợp túi tiền vừa đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm. Thế là bếp ăn tập trung ra đời vào giữa tháng 7/2025”.

Chủ tịch UBND xã Trần Văn Minh Quân chia sẻ: Trong số 52 cán bộ làm việc tại trụ sở, hơn 30 người ở lại buổi trưa, chủ yếu là những người đang sinh sống tại các xã Phú Lộc, Lộc An và khu vực Lăng Cô cũ. Giờ làm việc theo quy định từ 7giờ 30 - 11giờ 30 và 13 giờ 30 đến 17 giờ 30 nhưng chưa đủ để xử lý hết lượng hồ sơ rất nhiều. Vì thế, khi cán bộ bày tỏ mong muốn có bếp ăn tập trung, lãnh đạo hoàn toàn ủng hộ để mọi người thuận tiện hơn và có thêm thời gian xử lý công việc.

Những ngày đầu tổ chức ăn tập trung, một số người còn ngại nhưng càng ăn chung lâu ngày càng vui, anh Thắng kể. Trên bàn ăn, chuyên môn nghiệp vụ được chia sẻ, kinh nghiệm được truyền nhau. Không ít lần, sau khi ăn xong, mọi người quay trở lại bàn làm việc ngay vì còn những việc cần làm gấp.

Giữ lửa công việc, giữ nhịp phục vụ dân

Nhiều người ví vui bếp ăn tập trung là “nơi nạp năng lượng” cho cả bộ máy xã. Và thực tế, nó đã tạo ra những thay đổi rõ rệt trong cách cán bộ xử lý công việc và phục vụ người dân.

Bếp thường dọn cơm từ gần 12 giờ, khi người dân đã được giải quyết các hồ sơ và cán bộ đã cơ bản hoàn tất những công việc quan trọng. Lãnh đạo địa phương cũng quan tâm bố trí hai phòng nghỉ trưa cho cán bộ. Nhưng dù được nghỉ đến 13g30, nhiều người chỉ “chợp mắt” một chốc rồi quay lại bàn làm việc từ sớm.

Ông Đỗ Đức Trưởng, người dân thôn Đồng Dương, xã Chân Mây - Lăng Cô kể một kỷ niệm nhỏ khiến ông nhớ mãi: “Tôi đến làm thủ tục sơ yếu lý lịch, cứ sợ chờ lâu nên đến từ hơn 1 giờ trưa. Ai ngờ cán bộ đã ngồi làm việc. Giờ họ xử lý nhanh lắm!”.

Sự thay đổi ấy, theo những người trực tiếp tiếp nhận hồ sơ như anh Thắng là đến từ việc rút gọn được thời gian di chuyển và ăn uống. Trước đây, khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào hoạt động, có ngày anh và nhiều đồng nghiệp phải về đến nhà lúc 10 - 11 giờ đêm. Có nhiều nhiệm vụ phải “chạy đua với thời gian”, nhất là khi triển khai chính sách tặng 100.000 đồng cho mỗi người dân nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám - Quốc khánh 2/9, hay chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai gần đây. Áp lực thời gian rất lớn, nhưng nhờ có bếp ăn tập trung ngay tại cơ quan, ai cũng yên tâm làm việc, ăn uống - nghỉ ngơi tại chỗ mà vẫn đảm bảo sức khỏe.

Theo thống kê của UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, từ ngày 1/7 đến giữa tháng 11/2025, xã đã tiếp nhận hơn 8.550 hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; trong đó có 7.928 hồ sơ trực tuyến, đạt tỷ lệ 92,8%. Hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 94%. Chủ tịch UBND xã Chân Mây - Lăng Cô Trần Văn Minh Quân cho biết, khối lượng công việc, hồ sơ đứng thứ hai toàn TP. Huế, chỉ sau phường Thuận Hóa, đặc biệt hồ sơ đất đai luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất, nhưng nhờ giữ vững tinh thần “giữ lửa công việc - giữ nhịp phục vụ dân”, nhiều hồ sơ được trả trong ngày, nhất là hộ tịch, chứng thực… Nhiều lúc, tranh thủ giờ trưa, cán bộ xử lý công việc, chủ tịch, các phó chủ tịch xã cũng ký, giải quyết, trả hồ sơ kịp thời, đúng hạn cho người dân.

Rời trụ sở xã, tôi nhớ mãi câu nói của ông Nguyễn Linh, trú ở thôn An Bàng, xã Chân Mây - Lăng Cô như gói cả niềm tin của người dân vào thay đổi ở cơ sở: “Nay họ làm theo số thứ tự, nhưng giải quyết thủ tục nhanh - gọn - lẹ. Cứ duy trì như vậy là dân mừng, dân an tâm”.