Phong Điền tổ chức hội nghị “Tháng nghe dân nói”

Người dân có ý kiến về môi trường, công trình dân sinh tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại biểu được thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trong 6 tháng đầu năm 2026; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

Không khí hội nghị diễn ra dân chủ, cởi mở, với nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm tập trung vào công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải; xây dựng các tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp; phát huy hiệu quả phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”; xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo đảm trật tự đô thị và an toàn giao thông. Bên cạnh đó, người dân cũng kiến nghị nâng cấp hạ tầng giao thông, hệ thống điện chiếu sáng, sớm chi trả hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng thiên tai năm 2025 và trang bị thêm phương tiện truyền thanh, cứu hộ, cứu nạn phục vụ mùa mưa lũ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến để phối hợp giải quyết; các kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết trong thời gian sớm nhất.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Trần Thị Diệu Minh khẳng định, “Tháng nghe dân nói” là diễn đàn quan trọng để phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Đồng thời đề nghị Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối, tăng cường giám sát, phản biện xã hội; các chi bộ, đoàn thể và Nhân dân phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng phường Phong Điền ngày càng văn minh, phát triển.