Mời đón đọc Huế ngày nay số 532, phát hành ngày 23/9

Trang Nhất số báo 532.

Nổi bật trên trang Thời sự - Chính trị là bài “Đổi mới kỹ năng giám sát, chất vấn của đại biểu Quốc hội”. Từ Hội nghị bồi dưỡng “Kỹ năng giám sát và chất vấn của ĐBQH” diễn ra tại Huế, bài viết đặt ra yêu cầu giám sát phải đi đến cùng vấn đề, lựa chọn đúng trọng tâm, làm rõ trách nhiệm và theo dõi kết quả thực hiện. Nội dung giám sát hướng vào những vấn đề lớn, mới phát sinh, tác động rộng đến kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Cùng trang này, bài “Phòng ngừa sớm, chấn chỉnh kịp thời” là vấn đề nhìn từ thực tiễn vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Khi nhiều nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền, giám sát càng phải đi vào thực chất: phát hiện sớm vấn đề, chỉ rõ trách nhiệm và thúc đẩy khắc phục hạn chế, thay vì chờ sai phạm xảy ra mới kiểm tra.

Trong lĩnh vực Kinh tế có bài “Xây dựng chuỗi liên kết, mở rộng đầu ra cho thanh trà Huế”. Từ mô hình thâm canh thanh trà theo hướng hữu cơ gắn với tiêu thụ sản phẩm tại Thủy Biều, bài viết cho thấy hướng đi nhằm thay đổi tư duy canh tác, củng cố liên kết giữa nông dân - hợp tác xã - doanh nghiệp, từng bước nâng giá trị và mở rộng thị trường cho đặc sản Huế.

Trang Bạn đọc - Pháp luật với nhiều thông tin đáng chú ý

“Đáp ứng nguồn nhân lực mới từ nhu cầu của doanh nghiệp” đặt đào tạo trước những thay đổi nhanh của thị trường lao động là câu chuyện được nêu trên trang Giáo dục.

Trang Bạn đọc - Pháp luật đáng chú ý với bài “Hạn chế cháy, nổ trên tàu cá”. Từ các vụ việc, bài viết cảnh báo nguy cơ từ hệ thống điện, nhiên liệu trên tàu và đặt ra yêu cầu tăng kiểm tra, trang bị phương tiện PCCC, nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa của ngư dân.

Số báo 532 còn có các bài đáng chú ý như “Làm sạch hệ thống văn bản, thuận lợi cho việc thực thi”, “Tự tin với mô hình kinh tế tổng hợp”, “Đưa điểm rèn luyện lên môi trường số”, “Bất cập kết nối cao tốc - đường tránh Huế: Nguy cơ tai nạn rình rập” cùng nhiều thông tin thời sự trong ngày.

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