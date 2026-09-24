An Cựu siết chặt an toàn bữa ăn bán trú, nâng chất lượng giáo dục

UBND phường An Cựu làm việc với các trường học trên địa bàn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường An Cựu yêu cầu các trường đặc biệt chú trọng an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú; kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng thực phẩm và lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín. Thực đơn, khẩu phần ăn cần được công khai, bảo đảm dinh dưỡng, không để xảy ra tình trạng cắt xén khẩu phần của học sinh.

Đối với công tác xây dựng trường đạt chuẩn, các trường tiếp tục rà soát các tiêu chí, chủ động khắc phục những tồn tại, từng bước nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ dạy học.

UBND phường cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho học sinh, giáo viên; kịp thời phát hiện, theo dõi các vấn đề liên quan đến sức khỏe học đường. Các trường chú trọng xây dựng môi trường xanh, sạch, an toàn, nhất là tại khu vực nhà vệ sinh, lớp học và khuôn viên trường.

Chủ tịch UBND phường An Cựu Hoàng Thị Như Thanh lưu ý các trường thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm; xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh. Đồng thời, quan tâm công tác phát triển, kết nạp đảng viên, xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

UBND phường An Cựu cũng đề nghị các trường chủ động triển khai nhiệm vụ, tăng cường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của phường và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, chất lượng trên địa bàn.