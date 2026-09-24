  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 24/09/2026 13:17

An Cựu siết chặt an toàn bữa ăn bán trú, nâng chất lượng giáo dục

HNN.VN - Sáng 24/9, UBND phường An Cựu tổ chức buổi làm việc với các trường học trên địa bàn nhằm tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm (ATTP) trong cơ sở giáo dục và thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm năm học 2026 - 2027. Bà Hoàng Thị Như Thanh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chủ trì buổi làm việc.

Triển khai quy định mới về bảo đảm chất lượng giáo dụcTrao tặng 171 bộ máy vi tính cho các trường học khó khănQuản trị trường học bằng dữ liệu và AI

 UBND phường An Cựu làm việc với các trường học trên địa bàn

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường An Cựu yêu cầu các trường đặc biệt chú trọng an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú; kiểm soát chặt nguồn gốc, chất lượng thực phẩm và lựa chọn đơn vị cung cấp uy tín. Thực đơn, khẩu phần ăn cần được công khai, bảo đảm dinh dưỡng, không để xảy ra tình trạng cắt xén khẩu phần của học sinh.

Đối với công tác xây dựng trường đạt chuẩn, các trường tiếp tục rà soát các tiêu chí, chủ động khắc phục những tồn tại, từng bước nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ dạy học.

UBND phường cũng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ khám sức khỏe cho học sinh, giáo viên; kịp thời phát hiện, theo dõi các vấn đề liên quan đến sức khỏe học đường. Các trường chú trọng xây dựng môi trường xanh, sạch, an toàn, nhất là tại khu vực nhà vệ sinh, lớp học và khuôn viên trường.

Chủ tịch UBND phường An Cựu Hoàng Thị Như Thanh lưu ý các trường thực hiện nghiêm quy định về dạy thêm, học thêm; xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, tăng cường phối hợp giữa cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh. Đồng thời, quan tâm công tác phát triển, kết nạp đảng viên, xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

UBND phường An Cựu cũng đề nghị các trường chủ động triển khai nhiệm vụ, tăng cường phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của phường và kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, kỷ cương, chất lượng trên địa bàn.

MINH HIỀN
 Từ khóa:
Phường An Cựusiết chặtan toànbữa ănbán trúnângchất lượnggiáo dục
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bảo đảm an toàn ở cung đèo cửa ngõ Ðà Lạt

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và tình trạng sạt trượt địa chất tái diễn đe dọa an toàn giao thông, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên tuyến đèo Prenn. Đi đôi với đó, phương án kỹ thuật chuyên sâu với kinh phí dự kiến 15,64 tỷ đồng cũng đang được Sở Xây dựng đề xuất nhằm xử lý triệt để điểm sạt lở trên cung đèo này.

Bảo đảm an toàn ở cung đèo cửa ngõ Ðà Lạt
Bảo đảm năng lực vận hành các hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và tuyệt đối an toàn

Sáng 24/9, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan đảng (Ban Chỉ đạo) tổ chức phiên họp lần thứ 5, đánh giá kết quả quý III và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2026. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Bảo đảm năng lực vận hành các hệ thống hoạt động ổn định, liên tục và tuyệt đối an toàn
Triển khai quy định mới về bảo đảm chất lượng giáo dục

Ngày 23/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Thông tư số 57/2026/TT-BGDĐT về bảo đảm chất lượng giáo dục trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông (Thông tư 57). Tại TP. Huế, điểm cầu được tổ chức tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương, với sự tham dự của Sở GD&ĐT, phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND cấp xã, cán bộ quản lý, giáo viên các trường mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông.

Triển khai quy định mới về bảo đảm chất lượng giáo dục
Siết chặt quản lý, bảo vệ đàn chim di cư mùa mưa bão

Những ngày đầu tháng 9, khi những cơn mưa đầu mùa tràn về cũng là lúc nhiều đàn chim hoang dã, di cư tìm về đồng ruộng, vùng đất ngập nước... để kiếm ăn, trú ngụ. Lợi dụng việc này, nhiều đối tượng đã giăng bẫy để săn bắt trái phép.

Siết chặt quản lý, bảo vệ đàn chim di cư mùa mưa bão

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top