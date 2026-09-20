Mời đón đọc Huế ngày nay số 531, phát hành ngày 22/9

Trên trang Thời sự - Chính trị, đáng chú ý bài “Chủ động vận hành, khai thác hiệu quả tiềm năng lòng hồ thủy điện”. Theo đó, không chỉ làm tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn, cắt giảm lũ hiệu quả cho vùng hạ du và điều tiết nguồn nước phục vụ dân sinh, các đơn vị quản lý hồ chứa trên địa bàn thành phố Huế còn chủ động khai thác hợp lý các tiềm năng về cảnh quan, mặt nước và tài nguyên, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trang 3 số báo 531

Trang Kinh tế, có bài “Kỳ vọng từ các dự án đầu tư theo phương thức PPP”. Sau khi thông qua 6 dự án giao thông với tổng vốn sơ bộ hơn 18.600 tỷ đồng tại Kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 (tháng 7/2026), đến Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3 diễn ra trong tháng 8 vừa qua, HĐND TP. Huế tiếp tục bổ sung Đại lộ Bắc - Nam phía đông vào danh mục PPP (đầu tư theo phương thức đối tác công tư). Việc mở rộng danh mục cho thấy kỳ vọng của thành phố vào nguồn lực tư nhân trong đầu tư hạ tầng.

Trang Du lịch - Văn hóa với bài “Doanh nghiệp lữ hành và “cuộc chơi” du lịch tự túc”. Xu hướng du lịch tự túc ngày càng phổ biến, thậm chí số lượng khách du lịch tự túc đang “lấn át” khách đi theo tour; đặt ra những yêu cầu mới cho các doanh nghiệp lữ hành. Để thích ứng, các đơn vị lữ hành buộc phải chuyển từ việc cung cấp tour trọn gói sang những sản phẩm linh hoạt.

Trang Đời sống - Xã hội có bài “Người dân vùng sạt lở mong sớm an cư”. Hạ tầng dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư tại xã Quảng Nhâm, nay là xã A Lưới 2 đã đạt gần 98%. Tuy nhiên, để những hộ dân đang sống trong vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét sớm có nơi ở an toàn, việc giao đất, hỗ trợ làm nhà cần được đẩy nhanh trước mùa mưa bão.

Trang 4 số báo 531

Trang Bạn đọc - Pháp luật với bài “Siết chặt quản lý, bảo vệ đàn chim di cư mùa mưa bão”. Những ngày đầu tháng 9, khi những cơn mưa đầu mùa tràn về cũng là lúc nhiều đàn chim hoang dã, di cư tìm về đồng ruộng, vùng đất ngập nước… để kiếm ăn, trú ngụ. Lợi dụng việc này, nhiều đối tượng đã giăng bẫy để săn bắt trái phép.

Bên cạnh những thông tin trên, Huế ngày nay số 531 còn đăng tải nhiều bài viết đáng chú ý khác như: “Truyền lửa văn hóa Pa Hy”, “Giữ “phên dậu” biển đảo phía đông”, “Đốm lửa nhỏ, thảm họa lớn”… và các thông tin thời sự trong ngày. Trong đó, đáng chú ý, Thành ủy tổ chức công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác nhân sự.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!