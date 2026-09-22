Hàn Quốc – đội hình vượt trội

U23 Hàn Quốc được đánh giá cao nhờ chất lượng đội hình. Ảnh: BaoNhandan

U23 Hàn Quốc do HLV Lee Min-sung dẫn dắt toàn thắng ở vòng bảng, ghi 6 bàn và chỉ 1 lần để thủng lưới. Khả năng kiểm soát nhịp độ, nền tảng thể lực, tốc độ luân chuyển bóng là những điểm mạnh nổi bật của đội bóng này.

Nhưng điểm mạnh đáng chú ý hơn cả là chất lượng nhân sự khi U23 Hàn Quốc có tới 9 cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu, bên cạnh 3 suất dành cho cầu thủ quá tuổi.

Những cái tên như Bae Jun-ho, Kim Ji-soo, Yang Min-hyuk, Yang Hyun-jun, Eom Ji-sung hay Lee Hyun-joo tạo nên một đội hình có sự kết hợp giữa kinh nghiệm thi đấu quốc tế, chất lượng chuyên môn và khả năng thích ứng với cường độ cao, trong đó, chân sút Eom Ji-sung đã cho thấy sự nguy hiểm bằng hat-trick trong chiến thắng 4-1 trước U23 Qatar.

Trong cuộc đối đầu trong khuôn khổ tứ kết vào 17h30 ngày 25/9, nếu Xuân Bắc - Quốc Cường không hạn chế tầm hoạt động của Lee Seung Won ở khu trung tuyến; Đức Anh – Lý Đức không kịp thời bọc lót, ngăn chặn những mũi tấn công Yang Min-hyuk, Eom Ji-sung thì sức ép lên khung thành thủ môn Cao Văn Bình sẽ vô cùng lớn.

Cơ hội nào cho U23 Việt Nam

Nếu kéo trận đấu về thế giằng co, U23 Việt Nam (áo đỏ) sẽ có cơ hội trước U23 Hàn Quốc. Ảnh: BaoNhandan

U23 Hàn Quốc đang có lợi thế về nhiều mặt, trong khi U23 Việt Nam vừa trải qua vòng bảng không thật sự thuyết phục. Chính HLV Đinh Hồng Vinh thừa nhận, lối chơi của U23 Việt Nam có lúc còn chậm nhịp, trong khi khả năng khai thác tấn công ở phần sân đối phương chưa đáp ứng yêu cầu.

Chạm mặt U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam nhiều khả năng không chọn cách đôi công. Phương án hợp lý hơn là tổ chức một khối phòng ngự có chiều sâu, giữ cự ly chặt giữa ba tuyến và bịt các khoảng trống ở trung lộ.

Bên phần sân đối diện, tận dụng chênh lệch chất lượng đội hình, đội bóng xứ kim chi sẽ sớm ép sân và liên tục đẩy đội hình Việt Nam lùi sâu. Lúc này, sức ép lên hàng thủ sẽ ngày càng lớn. Nhưng nếu giữ được cự ly và kiên nhẫn chờ đợi, cơ hội phản công sẽ xuất hiện.

Khoảng cách về lực lượng giữa 2 đội là có thật, nhưng trong bóng đá, đội sở hữu nhiều cầu thủ hay chưa chắc đã thắng. Và, U23 Hàn Quốc không phải không có điểm yếu.

Việc các cầu thủ thi đấu ở nước ngoài hội quân ở những thời điểm khác nhau khiến HLV Lee Min-sung không có nhiều thời gian lắp ghép đội hình. Trận gặp Qatar từng xuất hiện khoảng trống ở hàng thủ dẫn tới bàn thua từ tình huống cố định. Còn ở trận thắng Saudi Arabia 2-0, Hàn Quốc cũng gặp khó khăn khi đối phương duy trì cự ly đội hình chặt chẽ và không để lộ khoảng trống.

Quan trọng hơn, họ từng bị U23 Việt Nam cầm hòa 2-2 sau 120 phút ở VCK U23 châu Á 2026 và thua 6-7 trên chấm luân lưu. Điều này sẽ tạo thêm niềm tin cho thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh trong cuộc đối đầu với một trong những ứng viên vô địch môn bóng đá tại ASIAD kỳ này.