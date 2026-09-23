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ClockThứ Năm, 24/09/2026 10:47

Bảy đội tham gia Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ V - năm 2026

HNN.VN - Ngày 24/9, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh tổ chức Hội thi học viên học giỏi lý luận chính trị lần thứ V - năm 2026.

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 Ban Giám hiệu nhà trường trao cờ lưu niệm đến các đội dự thi. 

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Hoàng Đăng Khoa, Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh nhấn mạnh: “Hội thi không chỉ là sân chơi trí tuệ, nơi đánh giá toàn diện chất lượng giảng dạy và học tập lý luận chính trị, mà còn là giải pháp quan trọng nhằm đổi mới phương pháp dạy - học theo hướng gắn lý luận với thực tiễn. Qua đó, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tư duy luận giải và kỹ năng xử lý tình huống cho đội ngũ cán bộ, học viên trong tình hình mới”.

Hội thi năm nay có sự tham gia của 7 đội thi xuất sắc đến từ các lớp Trung cấp lý luận chính trị, đặc biệt có sự góp mặt của đội học viên cán bộ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Trải qua ba phần thi: Trả lời nhanh, Xử lý tình huống và Thuyết trình, các đội thi đã thể hiện nền tảng kiến thức vững chắc về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các định hướng phát triển của thành phố Huế. Nhiều phần thi xử lý tình huống và thuyết trình được đánh giá cao khi đi thẳng vào các vấn đề thực tiễn như: xây dựng đạo đức cách mạng, thực hiện văn hóa công vụ, ứng xử trên không gian mạng, cũng như việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong quản lý nhà nước.

Hội thi nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy tốt, học tốt", tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của học viên; đồng thời phát hiện, bồi dưỡng những hạt nhân ưu tú, khẳng định vai trò của lý luận chính trị trong việc hình thành phẩm chất, năng lực của người cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương trong thời kỳ mới.

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 Từ khóa:
Hội thihọc viêntrường chính trịNguyễn Chí Thanhlý luậnchính trị
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