Đón đọc Huế ngày nay số 530, phát hành ngày 21/9

Trang nhất Báo Huế ngày nay số 530, phát hành ngày 21/9.

Trang Thời sự - Chính trị có bài “Đổi mới tư duy bồi dưỡng, tạo nguồn đảng viên”. Tám tháng đầu năm 2026, toàn Đảng bộ thành phố kết nạp 1.185 đảng viên, trong đó có 529 đoàn viên, hội viên. Bài viết giới thiệu những cách làm tại xã Bình Điền và Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, đồng thời đặt ra yêu cầu chuyển từ tư duy “chờ nguồn” sang chủ động “tạo nguồn”, mở rộng nguồn phát triển Đảng trong trường học, doanh nghiệp và khu dân cư.

Trên trang Kinh tế, bài “Gắn kết cộng đồng bảo vệ rừng” phản ánh hiệu quả giao rừng tự nhiên cho cộng đồng quản lý. Tại thôn Lê Triêng 1, xã A Lưới 1, việc giao 1.100ha rừng và thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đã góp phần thay đổi nhận thức của người dân. Từ năm 2014 đến tháng 5/2026, tổng nguồn chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn thành phố đạt gần 580 tỷ đồng. Các tổ tuần tra cộng đồng trở thành “cánh tay nối dài” của lực lượng kiểm lâm, vừa giữ rừng, vừa tạo thêm nguồn thu cho người dân.

Trang 6 giới thiệu các vấn đề đời sống - xã hội.

Trang Đời sống - Xã hội có bài “Mái nhà chung của phụ nữ”, phản ánh việc các cấp hội phụ nữ đổi mới phương thức tập hợp hội viên, gắn hoạt động hội với hỗ trợ sinh kế, chăm lo phụ nữ, trẻ em khó khăn, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số. Toàn thành phố hiện có 129.769 hội viên phụ nữ.

Khép lại số báo, bài “Ngăn những bước chân lạc đường” nhấn mạnh yêu cầu phòng ngừa thanh, thiếu niên vi phạm pháp luật từ sớm, từ xa. Bên cạnh biện pháp xử lý, sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường, lực lượng công an và tổ chức đoàn được xem là yếu tố quan trọng để nhận diện biểu hiện lệch chuẩn, giáo dục và giúp người trẻ sửa chữa sai lầm.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.