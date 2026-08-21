Mời đón đọc Huế ngày nay số 506, phát hành ngày 22/8

Trang nhất đáng chú ý bài “Quản lý đầu tư công bằng dữ liệu, kết quả và trách nhiệm người đứng đầu”. Theo Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Lê Trí Thanh, nguồn lực đầu tư công còn hạn chế, trong khi nguồn thu từ đất không phải lúc nào cũng bảo đảm. Từng đồng vốn phải được sử dụng tiết kiệm, đúng mục tiêu và phát huy hiệu quả cao nhất. Tinh thần được đặt ra là quản lý đầu tư công phải lấy kết quả thực hiện làm thước đo. Dự án được bố trí vốn phải có khả năng triển khai; chủ đầu tư phải đủ năng lực; mỗi điểm nghẽn phải có địa chỉ, người chịu trách nhiệm và thời gian xử lý cụ thể.

Ở trang Thời sự - Chính trị, “Tự thích ứng và tự bảo vệ” đưa bạn đọc đến với công tác chuẩn bị cho mùa mưa bão. Từ vùng thấp trũng Vĩ Dạ đến miền núi Long Quảng, lực lượng tại chỗ được củng cố, phương án cứu hộ, cứu nạn được luyện tập sát thực tế. Điều đáng chú ý không chỉ là “4 tại chỗ”, mà còn là ý thức tự bảo vệ của mỗi người dân trước thiên tai.

Trang 4 số báo 506

Ở lĩnh vực kinh tế, “Khơi thông nguồn lực - bài toán lớn của Huế trong chặng nước rút” đặt ba con số cạnh nhau: thu ngân sách đạt 63,4%, giải ngân vốn đầu tư công 35,6% và xử lý tài sản công 34,5%. Từ đó, bài viết chỉ ra một vấn đề đáng suy nghĩ: Huế không thiếu nguồn lực, điều quan trọng là làm sao đưa nguồn lực vào vận động nhanh hơn, hiệu quả hơn; nhất là với những dự án lớn và tài sản công sau sắp xếp.

Trang Văn hóa - Giáo dục có hai vấn đề gần với đời sống. “Bảo tồn Tháp Phú Diên trước thách thức biến đổi khí hậu”. Theo đó, các chuyên gia đưa ra nhiều hiến kế bảo quản, trong đó cần thiết nghiên cứu phương án kích nâng toàn bộ thân hoặc đế tháp, lắp đặt hệ thống bơm hút và thoát nước… đối với thực trạng Di tích Kiến trúc Nghệ thuật cấp Quốc gia này. “AI vào giảng đường: Hỗ trợ nhưng đừng làm thay” chạm đến câu chuyện rất mới của giáo dục: AI có thể là “trợ lý” hữu ích, nhưng tư duy, lập luận và trách nhiệm đối với sản phẩm học tập cuối cùng vẫn phải thuộc về người học.

Ở trang Đời sống - Xã hội, câu chuyện về ông Nguyễn Văn Thành trong “Trao yêu thương đến nạn nhân da cam” đem đến một khoảng lặng ấm áp. Từ sự thấu hiểu từng hoàn cảnh, ông đã vận động nguồn lực, trực tiếp đóng góp để chăm lo cho các nạn nhân chất độc da cam, cho thấy sự sẻ chia đôi khi bắt đầu từ những việc rất bình dị.

Khép lại những nội dung đáng chú ý là “Đồng hành với doanh nghiệp, kiến tạo môi trường đầu tư an toàn”. Điểm mới nằm ở sự chuyển đổi tư duy của lực lượng Công an TP. Huế từ “kiểm soát” sang “đồng hành”, coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tăng đối thoại, cải cách thủ tục và hỗ trợ phòng ngừa rủi ro pháp lý.

Từ phòng, chống thiên tai, khơi thông nguồn lực đến quản lý văn hóa, ứng xử với AI hay đồng hành cùng doanh nghiệp, số báo hôm nay gợi lên một thông điệp khá rõ: chủ động thích ứng, tháo gỡ những điểm nghẽn và biến những thay đổi thành động lực để Huế phát triển bền vững hơn.

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