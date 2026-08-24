Mời đón đọc Huế ngày nay, phát hành ngày 26/8

Báo Huế ngày nay số 509 với nhiều thông tin thời sự đáng chú ý trên địa bàn.

Bài "Lắng nghe dân phải đi đôi với giải quyết việc dân” cho thấy hiệu quả của “Tháng nghe dân nói” qua những việc cụ thể ở cơ sở. Từ hỗ trợ sửa chữa nhà cho hộ khó khăn đến khảo sát đường giao thông, xử lý vấn đề môi trường, thoát nước, trật tự đô thị…, bài viết nhấn mạnh yêu cầu lắng nghe phải gắn với xử lý kiến nghị, qua đó xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân và vì Nhân dân phục vụ.

Ở trang Kinh tế, bài “Chuyển đổi số không chỉ đo bằng tỷ lệ hoàn thành” phân tích Kế hoạch “100 ngày” xử lý các điểm nghẽn chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng của TP. Huế. Điểm đáng chú ý là cách đánh giá chuyển từ báo cáo tiến độ sang sản phẩm thực tế, gắn với nguyên tắc “6 rõ”; qua đó đặt vấn đề chuyển đổi số không chỉ là đầu tư công nghệ mà quan trọng hơn là thay đổi tư duy, phương thức làm việc và trách nhiệm của người đứng đầu.

Trang Giáo dục tập trung những vấn đề được phụ huynh, học sinh quan tâm trước thềm năm học mới.



Ở lĩnh vực giáo dục, bài “Đại học Huế rà soát giải quyết, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh” thông tin về việc hơn 20 thí sinh đã nhận giấy báo trúng tuyển vào Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhưng khi đối chiếu hồ sơ nhập học lại không đáp ứng tiêu chí phụ hoặc điều kiện bắt buộc của ngành. Trước những vướng mắc phát sinh, Đại học Huế đã rà soát từng trường hợp, xem xét các nguyện vọng tiếp theo để giải quyết theo đúng quy chế tuyển sinh. Đến nay, việc xử lý cơ bản hoàn tất, trên nguyên tắc bảo đảm tối đa quyền lợi chính đáng của thí sinh nhưng không ảnh hưởng quyền lợi của các thí sinh khác.

Ở trang Đời sống - Xã hội, bài “Tính toán lại chi tiêu từ căn bếp” đi từ câu chuyện rất gần gũi của các gia đình khi giá cả sinh hoạt tăng. Không chỉ tìm nơi mua rẻ hơn, nhiều gia đình thay đổi cách đi chợ, lên thực đơn, mua vừa đủ và hạn chế những món hàng phát sinh theo cảm hứng. Qua đó, bài viết gợi ra một cách tiết kiệm thiết thực: giảm lãng phí nhưng vẫn bảo đảm chất lượng bữa ăn.

Trang Bạn đọc - Pháp luật đáng chú ý với bài “Truy nguồn để bảo vệ động vật hoang dã”. Từ đầu năm đến nay, cơ quan chức năng đã tiếp nhận 41 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp. Bên cạnh tín hiệu tích cực về ý thức cộng đồng, bài viết đặt vấn đề cần truy tìm nguồn gốc những cá thể quý hiếm xuất hiện tại khu dân cư, qua đó đấu tranh từ gốc với tình trạng săn bắt, vận chuyển và tiêu thụ động vật hoang dã trái phép.

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