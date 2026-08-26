Mời đón đọc Huế ngày nay số 510, phát hành ngày 27/8

Trang 1 với những thông tin nổi bật

Nổi bật trang 1 Huế ngày nay số 510 là thông tin về Lễ trao tặng Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng dịp Quốc khánh 2/9/2026 cho 5 đảng viên lão thành được Thành ủy Huế tổ chức.

Dịp này, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trực tiếp trao và gắn Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng cho 5 đảng viên. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, phía sau Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng được trao là gần trọn một thế kỷ gắn bó với vận mệnh của Đảng, dân tộc và nhân dân của những đảng viên kiên trung.

Trang 2, thông tin về Phiên họp thường kỳ tháng 8/2026 của UBND TP. Huế, bài viết “Tập trung xử lý từng khâu, không để dự án chậm tiến độ” cho biết, 8 tháng đầu năm 2026, TP. Huế ước đón 5,82 triệu lượt khách, tăng 26,4% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch ước đạt 13.790 tỷ đồng, tăng khoảng 60%. Tổng kim ngạch xuất khẩu, sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong tăng trưởng. Một số sản phẩm chủ lực có mức tăng cao như xi măng tăng 26,2%, ô tô tăng 17,7%, găng tay tăng 18,7%, dăm gỗ tăng 19,2%. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn ước đạt 25.478 tỷ đồng, tăng 15,1% so với cùng kỳ. Khu vực doanh nghiệp tiếp tục mở rộng.

Trang 2 thông tin đậm nét về phiên họp thường kỳ tháng 8/2026 của UBND TP. Huế

Trang 3, trong bài “Huế sẵn sàng đón khách dịp lễ Quốc khánh 2/9”, tác giả Hữu Phúc thông tin, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 29/8 đến 2/9), Huế dự kiến đón khoảng trên 500.000 lượt khách du lịch. Dịp này, đường dây nóng (0234.3828288) của Sở Du lịch duy trì hoạt động 24/24 để tiếp nhận và xử lý kịp thời các thông tin phản ánh, kiến nghị của du khách. Bài viết đồng thời thông tin đến bạn đọc chuỗi hoạt động văn hóa nghệ thuật hấp dẫn được tổ chức.

Lĩnh vực kinh tế, bài “Hỗ trợ doanh nghiệp từ đối thoại đến hành động” (trang 4) nhấn mạnh yêu cầu của lãnh đạo TP. Huế: Không để việc đối thoại với doanh nghiệp chỉ dừng ở tiếp nhận và trả lời kiến nghị. Từ tinh thần này, trước những khó khăn cụ thể về đất đai, vốn và hoạt động sản xuất của doanh nghiệp, thành phố đang hướng đến xác định rõ đầu mối, thời hạn và trách nhiệm xử lý.

Trước thềm năm học mới, bài “Thay đổi cách quản lý giáo dục phù hợp với mô hình mới” nêu câu chuyện đang “nóng” của ngành giáo dục sau khi mạng lưới trường học trên địa bàn thành phố được sắp xếp từ 500 trường thuộc diện rà soát xuống còn 254 trường. Bài viết nhấn mạnh, sắp xếp trường học không chỉ nhằm giảm đầu mối mà còn là cơ hội đổi mới cách vận hành, lấy chất lượng giáo dục và sự tiến bộ của học sinh làm thước đo.

Một nội dung đáng chú ý ở trang Đời sống - Xã hội là bài “Hình thành hệ thống nghĩa trang xanh”, liên quan bài toán di dời trên 10.500 lăng mộ, mồ mả để phục vụ giải phóng mặt bằng Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua TP. Huế.

Ở trang Bạn đọc - Pháp luật, bài “Khắc phục các thiếu sót tại dự án Khu tái định cư xã Nhâm” tiếp tục thông tin tiến độ xử lý những tồn tại đã được Thanh tra TP. Huế chỉ ra tại dự án này. Bài báo cho biết, liên quan những sai phạm của dự án, trách nhiệm 6 tập thể, 5 cá nhân đã được làm rõ.

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