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ClockThứ Tư, 26/08/2026 14:40

Mời đón đọc Huế ngày nay số đặc biệt kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9

HNN.VN - Với dung lượng 28 trang, ấn phẩm Huế ngày nay đặc biệt kỷ niệm Ngày Quốc khánh 2/9 là số báo được phát hành thay cho Huế ngày nay Cuối tuần ngày 30/8 và Huế ngày nay phát hành ngày 31/8 và 1/9.

Mời đón đọc Huế ngày nay số 508, phát hành ngày 25/8Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 86, phát hành ngày 20/8Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 85, phát hành ngày 13/8

 Trang bìa của số báo này

Hơn tám thập niên đã đi qua, nhưng những giá trị được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của các thế hệ cha anh vẫn vẹn nguyên ý nghĩa. Độc lập không chỉ là quyền tự quyết của một dân tộc. Độc lập còn là cơ hội để mỗi người dân được sống trong hòa bình, được học tập, lao động, sáng tạo và cùng góp sức xây dựng đất nước ngày một giàu mạnh. Bởi vậy, nhìn lại lịch sử không chỉ để tự hào, tri ân, mà còn để hiểu sâu hơn trách nhiệm của hôm nay đối với tương lai.

Số báo đặc biệt chào mừng Quốc khánh 2/9 chúng tôi trân trọng gửi đến bạn đọc được thực hiện trong tinh thần ấy.

 

Giao diện dàn trang có bài viết của đồng chí UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Nguyễn Đình Trung

Như một lời tri ân quá khứ, một tinh thần lạc quan về hiện tại và trên hết nữa là niềm tin vào chặng đường phía trước của đất nước thiêng liêng và thành phố Huế thân yêu, số báo đặc biệt mừng Quốc khánh 2/9 có nhiều bài viết ấn tượng, như: Huế phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước trong kỷ nguyên mới (UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung); Những anh hùng thầm lặng - sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam (tác giả lão thành Nguyễn Khắc Phê); Ra đi từ phủ Thượng thư... (Diên Thống); Hành trình “tìm đồng đội, gọi đúng tên anh” (Thái Bình - Lê Sáu); Biên cương vững chãi (Quỳnh Anh); Từ Đại Lãnh đến Dinh Lộc anh hùng (Đan Duy); Kết nguồn lực, mở dư địa tăng trưởng (Lê Thọ); Chuyện của snack gạo Việt (Hải Thuận); Đánh thức nguồn lực từ văn hóa Huế (Hương Bình); Niềm tin mới của bóng đá Cố đô (Hàn Đăng); Người trẻ dẫn nhịp chuyển đổi số (Minh Nguyên)…

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!


Huế ngày nay
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