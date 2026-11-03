Đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 97, phát hành ngày 5/11

Bìa trang nhất Ấn phẩm Huế ngày nay cuối tuần số 97

Trang nhất Ấn phẩm Huế ngày nay Cuối tuần số 97 là bài viết của tác giả Gia Mẫn với tiêu đề: “Mở lối thoát lũ cho thành phố Huế”.

Ở bài viết này, tác giả đặt vấn đề: Biến đổi khí hậu khiến cho tình hình ngập lụt ở thành phố Huế đang ngày càng trở nên phức tạp trong những năm gần đây, mức ngập không chỉ sâu hơn mà khả năng tiêu thoát lũ cũng hạn chế hơn. Các hình thái gây lũ lụt khá đa dạng hơn so với trước đây. Nước lũ dâng lên ở hai bên bờ sông, mưa lớn gây ngập tại chỗ là những nguyên nhân khiến lũ lụt lên nhanh và khó thoát.

Từ đó đề xuất: Với sự biến đổi khó lường của khí hậu, cần tìm giải pháp thoát lũ bền vững cho thành phố, không chỉ là một vài giải pháp đơn lẻ mà phải là sự kết hợp đồng bộ giữa quy hoạch và giám sát quy hoạch; giữa các ban ngành liên quan và các địa phương trong vùng ảnh hưởng. Giữ vững các hành lang thoát lũ là giải pháp ưu tiên, cùng với việc phát triển đô thị theo các tiêu chí xanh, sinh thái và thông minh.

“Công khai đường dây nóng để chính quyền gần dân hơn” ở mục Diễn đàn của tác giả Từ Ân ghi nhận việc UBND xã Chân Mây - Lăng Cô vừa công bố số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân về đất đai, trật tự xây dựng, môi trường, hạ tầng, an ninh, trật tự cùng các vấn đề thuộc thẩm quyền giải quyết của chính quyền địa phương. Đáng chú ý, đường dây nóng còn tiếp nhận những phản ánh về tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ và các bất cập, vi phạm trong quá trình thực thi công vụ. Theo tác giả, đây là cách làm đáng ghi nhận, tuy nhiên cũng khẳng định: Hiệu quả của đường dây nóng là đường dây ấy phải thực sự “nóng”; phản ánh của người dân phải được tiếp nhận nhanh, phản hồi kịp thời và giải quyết với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thay vì chỉ dừng lại ở công bố số điện thoại.

Trang Văn hóa - Nghệ thuật trong số báo này

Từ Texas - Hoa Kỳ, tác giả Phan Quốc Vinh có bài Từ Clark Gardens nghĩ về một ga Huế không ngủ, được đăng trên trang Văn hóa - Nghệ thuật. “Giữa khu vườn cổ tích ở Weatherford, những đoàn tàu tí hon bất ngờ đưa tôi trở về ký ức tuổi thơ bên ga Huế, nơi tiếng còi tàu, sân ga và những chuyến đi đã trở thành một phần cuộc sống”. Từ trải nghiệm đó, tác giả hình dung ga Huế với những ý tưởng hay: Với 120 năm tuổi, ga Huế có thể trở thành một không gian triển lãm thường xuyên về lịch sử ngành đường sắt Việt Nam và những dấu ấn đối với sự phát triển của Huế. Không cần những công trình quá lớn, chỉ một khu trưng bày được thiết kế tinh tế với hình ảnh tư liệu, vé tàu cũ, đèn tín hiệu, mô hình đầu máy và những câu chuyện về người làm đường sắt cũng đủ tạo nên sức hấp dẫn. Ngoài ra, một hệ thống đường sắt mô hình thu nhỏ tái hiện ga Huế, cầu Trường Tiền, sông Hương và những công trình quen thuộc của thành phố sẽ mang đến trải nghiệm thú vị cho trẻ em, giúp du khách hiểu thêm về lịch sử và văn hóa địa phương.

Huế ngày nay Cuối tuần số 97 còn có nhiều bài viết hấp dẫn khác, phản ánh khá đa dạng cuộc sống ở những góc nhìn khác nhau như phóng sự ghi chép “Chòng chành những chuyến biển đêm” (Hoàng Triều), gặp gỡ Nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn: “Đi xa, tôi càng thấy mình thuộc về Huế” (Bạch Châu), “Những kỳ vọng vàng” (Đại Nhân), “Thay đổi từ nếp nghĩ” (Nguyên Thu), “Điện mặt trời: cuộc đua năng lượng mới ở châu Á” (La Thảo), truyện ngắn “Lời hứa dưới cây phượng” của tác giả Thy Thảo, và nhiều bài viết khác.