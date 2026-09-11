Đón đọc Huế ngày nay số 527, phát hành ngày 17/9

Chiều 16/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 230 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy để thông qua dự thảo Báo cáo Kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành ủy Huế.

Tham dự tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Huế; cùng các đồng chí trong đoàn kiểm tra, giám sát.

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Tham dự tại điểm cầu Thành ủy có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy.

Bài viết “Nâng tầm hội thảo khoa học từ vị thế Huế” trên trang 3 đề cập yêu cầu chuẩn hóa việc xác định và tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia. Huế có lợi thế về hệ thống cơ sở nghiên cứu, đội ngũ trí thức và khả năng kết nối giữa nghiên cứu với thực tiễn bảo tồn, quản lý, phát triển. Tuy nhiên, địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu hay sự tham gia của một số chuyên gia nổi tiếng chưa đủ để tạo nên tầm vóc quốc gia. Điều quan trọng là vấn đề khoa học được đặt ra, phạm vi tác động, chất lượng học thuật và giá trị của sản phẩm đầu ra. Bài viết cho rằng, hiệu quả hội thảo không chỉ được đo bằng số đại biểu hay số tham luận, mà phải thể hiện qua tri thức mới, những kiến nghị được tiếp thu và khả năng chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành giá trị phát triển.

Cũng trên trang 3, bài “Phát triển Đảng trong hội viên nông dân: Gỡ khó để "ươm mầm" phản ánh nỗ lực tạo nguồn phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn. Sáu tháng đầu năm 2026, các cấp hội nông dân đã giới thiệu 81 hội viên ưu tú cho cấp ủy xem xét, bồi dưỡng; trong đó, 15 hội viên được kết nạp vào Đảng. Khó khăn hiện nay là hội viên nông dân trẻ ngày càng ít, trong khi trình độ học vấn, chuyên môn của một bộ phận hội viên còn hạn chế. Vì vậy, các cấp hội chú trọng xây dựng chi, tổ hội nghề nghiệp, phát hiện và giao nhiệm vụ để hội viên có môi trường rèn luyện, phấn đấu.

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Trên trang 4, bài “Bài toán mặt bằng trong phát triển cụm công nghiệp” cho biết, quy hoạch đến năm 2030 đặt mục tiêu phát triển 28 cụm công nghiệp với tổng diện tích khoảng 1.370ha. Tuy nhiên, để quỹ đất quy hoạch trở thành mặt bằng sản xuất còn phụ thuộc vào kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, điều kiện tự nhiên, hạ tầng và năng lực của nhà đầu tư. Đến nay, thành phố đã thành lập 12 cụm công nghiệp với tổng diện tích hơn 405ha; 5 cụm đang hoạt động, thu hút 131 dự án và giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Bài viết nhấn mạnh, mục tiêu cuối cùng không phải có thêm những con số trong quy hoạch, mà là đưa được đất vào khai thác, hình thành nhà máy và tạo việc làm.

Trang 5 có bài “Kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú của học sinh”. Bữa ăn bán trú ở trường học liên quan trực tiếp đến sức khỏe của học sinh, nhưng câu chuyện không chỉ dừng ở an toàn thực phẩm. Nguồn thực phẩm, định lượng, cách chế biến, khẩu phần thực tế và sự giám sát của phụ huynh đều là những khâu cần được kiểm soát chặt chẽ hơn. Tại TP. Huế, việc kiểm tra đột xuất đang được tăng cường để nắm thực chất hoạt động của các bếp ăn trường học.

Đáng chú ý trên trang 6, bài “Những mái ấm Đại đoàn kết” ghi nhận sự chung tay của chính quyền, Mặt trận, doanh nghiệp và cộng đồng trong hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xây dựng nhà ở. Từ đầu năm đến nay, phường Thanh Thủy đã xây dựng ba nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 700 triệu đồng, giúp các gia đình khó khăn có nơi ở kiên cố, an toàn trước mùa mưa bão.

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