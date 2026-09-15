Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 90, phát hành ngày 17/9

Trang nhất của ấn phẩm này.

Ở mục Gặp gỡ: Tác giả Lê Thọ đã có cuộc trao đổi chuyên sâu với TS Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn ĐBQH TP. Huế với tiêu đề: “Muốn tăng trưởng cao, phải “mở đường” cho vốn tư nhân”. Qua trao đổi, TS Nguyễn Hải Nam đã phân tích về sự thay đổi mô hình tăng trưởng: Chuyển dịch từ mô hình dựa vào vốn, lao động giá rẻ sang mô hình dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, AI, bán dẫn, blockchain và tài sản số. Đồng thời, đề xuất các giải pháp then chốt để khơi thông nguồn vốn tư nhân; nhấn mạnh việc chuyển đổi tư duy thể chế từ không quản được thì cấm sang quản lý để phát triển, xây dựng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát và phát triển các hình thức huy động vốn mới như token hóa tài sản thực…

Trên trang Du lịch và Phát triển, bài “Du lịch mùa mưa: Thay đổi cách tổ chức & xây dựng sản phẩm phù hợp” của Hữu Phúc đặt ra bài toán thực tế cho ngành du lịch Cố đô khi bước vào mùa mưa bão. Thay vì thụ động xem mùa mưa là mùa thấp điểm hay trì hoãn, hủy tour, ngành du lịch cần chủ động đón đầu và thích ứng. Bài viết đề xuất nhóm giải pháp phát triển các sản phẩm du lịch trong nhà và trải nghiệm ít phụ thuộc vào thời tiết như: Tour chuyên đề di sản - kiến trúc - cổ vật; trải nghiệm văn hóa, nghề thủ công; nghệ thuật biểu diễn truyền thống; ẩm thực và nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe. Qua đó, biến nét riêng của mưa Huế thành lợi thế cạnh tranh mang chiều sâu văn hóa.

Trang Du lịch và Phát triển đặt ra bài toán về sản phẩm du lịch mùa mưa

Tại Trang Văn hóa - Nghệ thuật, đáng chú ý có bài: “Thái Miếu dần hồi sinh” của Liên Minh. Theo tác giả, Thái Miếu từng là một quần thể kiến trúc quy mô lớn, nơi diễn ra các nghi lễ quan trọng của triều đình, trong đó có lễ tế tổ tiên và các nghi lễ gắn với Nhã nhạc cung đình đang dần tái hiện vóc dáng uy nghiêm sau thời gian dài bị chiến tranh tàn phá. Với tiến độ hoàn thiện đợt 1 đạt khoảng 85% khối lượng, cùng việc tích cực chuẩn bị hồ sơ khoa học để khởi công phục hồi Thái Tổ Miếu vào đầu năm 2027, không gian di sản này đang từng bước được “hồi sinh”.

Ở trang Phóng sự - Ghi chép mang đến bài viết đặc sắc: “Hoa tử vi trên Cao Đỉnh” của tác giả Minh Tự. Bài viết đi sâu khám phá nguồn gốc, lịch sử cùng giá trị văn hóa - y học của loài hoa rực rỡ có thời gian nở kéo dài suốt trăm ngày; giải mã lý do Triều Nguyễn lựa chọn hoa tử vi làm biểu tượng đại diện cho muôn hoa để khắc lên Cao Đỉnh - chiếc đỉnh lớn nhất, đặt ở vị trí trung tâm trong bộ Cửu Đỉnh. Tác giả cũng làm rõ những điểm đặc biệt của cây tử vi, đồng thời đính chính sự nhầm lẫn phổ biến giữa hoa tử vi và hoa tường vi.

Khép lại ấn phẩm, mời quý độc giả cùng hòa mình vào không khí mùa Trung thu Cố đô qua chùm ảnh: “Rộn ràng trống hội Trung thu” của tác giả Đức Quang.

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