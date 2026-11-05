Đón đọc Huế ngày nay số 572, phát hành ngày 9/11

Trang nhất Báo Huế ngày nay số 572, ngày 9/11

Bài viết nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo. Thượng tôn Hiến pháp và pháp luật không chỉ là yêu cầu giữ vững kỷ cương mà còn là động lực thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Ở trang 2, bài “Khẩn trương khôi phục hoạt động bán trú tại các trường tiểu học” phản ánh tình trạng nhiều trường học ở Huế phải đột ngột tạm dừng tổ chức bán trú do đơn vị cung ứng thực phẩm ngừng giao hàng, khiến phụ huynh bị động trong việc đưa đón, chăm sóc con. Các trường đang khẩn trương tìm nguồn cung thay thế để ổn định hoạt động, đồng thời đặt yêu cầu bảo đảm chất lượng, an toàn bữa ăn của học sinh lên hàng đầu.

Cũng trên trang 2, chuyên mục Tiêu điểm với bài “Tạo đà cho tăng trưởng năm 2027” đề cập mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát. Bài viết nhấn mạnh việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, phát huy các động lực tăng trưởng và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2026 nhằm tạo nền tảng bứt phá trong năm tới.

Trang 4 có bài “Cánh cửa không khép”, nhìn lại quá trình xây dựng, sửa đổi pháp luật về quốc tịch Việt Nam từ năm 1945 đến năm 2025. Qua những câu chuyện lịch sử và sự thay đổi trong chính sách, bài viết làm nổi bật tinh thần gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài với quê hương, đất nước.

Những vấn đề nổi bật về văn hóa được thông tin trên trang 5

Ở lĩnh vực văn hóa, trang 5 có bài “Phủ thờ ‘ông hoàng thi ca’ đứng trước nỗi lo xuống cấp”, phản ánh tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của phủ thờ Tuy Lý Vương, di tích quốc gia có lịch sử hơn 150 năm tại phường Vỹ Dạ. Nhiều hạng mục kiến trúc bị hư hỏng, mối mọt, ảnh hưởng đến việc bảo quản các hiện vật quý. Chính quyền địa phương đang phối hợp với gia đình và cơ quan chuyên môn xây dựng hồ sơ, kế hoạch đề nghị trùng tu di tích.

Trang 6, bài “Khám phá Huế qua ống kính những nữ nhiếp ảnh gia” kể về niềm đam mê sáng tác của các nữ hội viên Hội Nhiếp ảnh Huế. Từ những ngôi chùa cổ, rừng ngập mặn Rú Chá đến nhịp sống vùng đầm phá, họ bền bỉ tìm kiếm, lưu giữ những khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, văn hóa và con người xứ Huế.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.