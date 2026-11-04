Đón đọc Huế ngày nay số 570, phát hành ngày 6/11

Trang Nhất với các thông tin thời sự nổi bật.

Riêng trang 2, nổi bật với thông tin về buổi kiểm tra thực địa các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Huế Lê Trí Thanh. Trước tình trạng nhiều hạng mục còn chậm tiến độ, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các nhà thầu tuyệt đối không viện lý do thời tiết hay vật liệu để trì hoãn; đồng thời chỉ đạo áp dụng kỹ thuật thi công linh hoạt trong mùa mưa, triển khai song song các hạng mục, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và bảo đảm an toàn trong quá trình thi công.

Trang 4 số này giới thiệu kỳ 1: “Tối ưu hóa sản xuất bằng giải pháp công nghệ” của loạt bài 2 kỳ: “Đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp: Nhu cầu lớn, nguồn lực hạn hẹp”. Bài viết đi sâu phân tích thực trạng ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo tại các doanh nghiệp trên địa bàn. Những điểm sáng như Công ty Phenikaa Huế hay Công ty Viên nén năng lượng Thừa Thiên Huế đã chứng minh hiệu quả vượt trội của việc đầu tư máy móc, sản xuất xanh. Tuy nhiên, với đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Huế, việc đổi mới công nghệ vẫn đang gặp rất nhiều rào cản do hạn chế về vốn, nhân lực và thông tin kết nối chuyên gia.

Trang Kinh tế trên số báo này.

Ở trang 6, bài: “Không gian văn hóa dọc sông Hương được du khách quốc tế yêu thích” cho thấy góc nhìn ấn tượng của các du khách, nghệ sĩ và chuyên gia quốc tế đối với hệ thống bảo tàng, không gian nghệ thuật, trải nghiệm làng nghề thủ công và “Không gian Sách và văn hóa Huế” trải dài dọc hai bờ sông Hương, nơi lưu giữ văn hóa truyền thống kết hợp hài hòa với cảnh quan thiên nhiên đô thị.

Trang 7 đáng chú ý có bài: “Đường Tố Hữu nối dài: Nỗ lực tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ”. Theo thông tin từ bài viết, dù khối lượng giải ngân đạt khoảng 65% kế hoạch và công tác giải phóng mặt bằng chung đạt 96,8%, song dự án vẫn đang đối mặt với một số vướng mắc cục bộ. Do đó, chủ đầu tư đang phối hợp với các địa phương để tháo gỡ điểm nghẽn, đồng thời yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ theo phương châm mặt bằng bàn giao đến đâu, tổ chức thi công dứt điểm đến đó.

Ngoài các nội dung trọng tâm trên, số báo 570 còn có nhiều tin, bài hấp dẫn khác.

Kính giới thiệu đến quý bạn đọc!