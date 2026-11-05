Mời đón đọc Huế ngày nay số 571, phát hành ngày 7/11

Những thông tin nổi bật trên trang nhất Báo Huế ngày nay ra ngày 7/11.

Từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đến các phường Thuận Hóa, Phú Xuân, yêu cầu đặt ra là chuyển định hướng thành nhiệm vụ có tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng. Hiệu quả thực hiện được thể hiện qua kết quả công việc và những chuyển biến trong đời sống người dân.

“AI có trở thành năng lực phát triển mới của Huế?” là câu hỏi được đặt ra trên trang 3. Bài viết nhấn mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ và tạo giá trị thiết thực. Với Huế, những lĩnh vực như quản trị đô thị di sản, du lịch, giáo dục, y tế và báo chí có thể mở ra nhiều hướng ứng dụng. Để công nghệ phát huy hiệu quả, cần dữ liệu đáng tin cậy, phân công trách nhiệm rõ ràng và duy trì sự kiểm soát của con người.

Ở lĩnh vực kinh tế, trang 4 đăng bài “Gỡ điểm nghẽn, đồng bộ chính sách hỗ trợ”, phần cuối trong loạt bài “Đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp: Nhu cầu lớn, nguồn lực hạn hẹp” của tác giả Minh Thương. Bên cạnh khó khăn về vốn, nhiều doanh nghiệp còn thiếu nhân lực, chuyên gia tư vấn và khả năng tiếp nhận công nghệ. Bài viết đề cập yêu cầu kết nối doanh nghiệp với cơ quan quản lý, nhà khoa học và cơ sở nghiên cứu, giúp chính sách hỗ trợ giải quyết đúng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Trên trang 5 giới thiệu những trải nghiệm du lịch và hành trình sáng tạo âm nhạc mang âm sắc Huế.

Chuyển sang trang Du lịch - Văn hóa, bài “Để du lịch chạm vào đời sống” giới thiệu cách người dân đưa những công việc quen thuộc như nấu ăn, làm nón, làm vườn vào hoạt động đón khách. Sức hấp dẫn đến từ trải nghiệm chân thật, cơ hội cùng làm và trò chuyện với người địa phương. Để các mô hình duy trì lâu dài, cần chuẩn bị sản phẩm phù hợp, bảo đảm an toàn và kết nối thường xuyên với doanh nghiệp lữ hành.

Trên trang 6, bài “Bình đẳng bắt đầu từ sự sẻ chia” tiếp cận bình đẳng giới từ những việc gần gũi: cùng chăm con, chia sẻ việc nhà, tôn trọng tiếng nói và tạo điều kiện để mỗi người phát triển. Qua các câu chuyện gia đình và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ, bài viết cho thấy sự đồng hành trong mái ấm, cùng hỗ trợ về vốn, kiến thức và thị trường, giúp phụ nữ tự tin và chủ động hơn.

Ngoài ra, trang 7 phản ánh kiến nghị giải quyết lối đi vào thửa đất của một hộ dân tại phường Kim Trà, đồng thời có bài viết về phòng bệnh khi thời tiết chuyển mùa.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!