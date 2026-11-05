  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 06/11/2026 17:56

Mời đón đọc Huế ngày nay số 571, phát hành ngày 7/11

HNN.VN - Nổi bật trên trang 2, bài “Từ nghị quyết đến việc làm” phản ánh những cách làm cụ thể trong bảo tồn di sản, hỗ trợ phát triển kinh tế và chỉnh trang đô thị.

Đón đọc Huế ngày nay số 569, phát hành ngày 5/11Mời đón đọc Huế ngày nay số 566, phát hành ngày 2/11Đón đọc Huế ngày nay số 557, phát hành ngày 22/10

 Những thông tin nổi bật trên trang nhất Báo Huế ngày nay ra ngày 7/11.

Từ Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đến các phường Thuận Hóa, Phú Xuân, yêu cầu đặt ra là chuyển định hướng thành nhiệm vụ có tiến độ, nguồn lực và trách nhiệm rõ ràng. Hiệu quả thực hiện được thể hiện qua kết quả công việc và những chuyển biến trong đời sống người dân.

“AI có trở thành năng lực phát triển mới của Huế?” là câu hỏi được đặt ra trên trang 3. Bài viết nhấn mạnh việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo phải hướng đến nâng cao năng suất, chất lượng phục vụ và tạo giá trị thiết thực. Với Huế, những lĩnh vực như quản trị đô thị di sản, du lịch, giáo dục, y tế và báo chí có thể mở ra nhiều hướng ứng dụng. Để công nghệ phát huy hiệu quả, cần dữ liệu đáng tin cậy, phân công trách nhiệm rõ ràng và duy trì sự kiểm soát của con người.

Ở lĩnh vực kinh tế, trang 4 đăng bài “Gỡ điểm nghẽn, đồng bộ chính sách hỗ trợ”, phần cuối trong loạt bài “Đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp: Nhu cầu lớn, nguồn lực hạn hẹp” của tác giả Minh Thương. Bên cạnh khó khăn về vốn, nhiều doanh nghiệp còn thiếu nhân lực, chuyên gia tư vấn và khả năng tiếp nhận công nghệ. Bài viết đề cập yêu cầu kết nối doanh nghiệp với cơ quan quản lý, nhà khoa học và cơ sở nghiên cứu, giúp chính sách hỗ trợ giải quyết đúng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

Trên trang 5 giới thiệu những trải nghiệm du lịch và hành trình sáng tạo âm nhạc mang âm sắc Huế. 

Chuyển sang trang Du lịch - Văn hóa, bài “Để du lịch chạm vào đời sống” giới thiệu cách người dân đưa những công việc quen thuộc như nấu ăn, làm nón, làm vườn vào hoạt động đón khách. Sức hấp dẫn đến từ trải nghiệm chân thật, cơ hội cùng làm và trò chuyện với người địa phương. Để các mô hình duy trì lâu dài, cần chuẩn bị sản phẩm phù hợp, bảo đảm an toàn và kết nối thường xuyên với doanh nghiệp lữ hành.

Trên trang 6, bài “Bình đẳng bắt đầu từ sự sẻ chia” tiếp cận bình đẳng giới từ những việc gần gũi: cùng chăm con, chia sẻ việc nhà, tôn trọng tiếng nói và tạo điều kiện để mỗi người phát triển. Qua các câu chuyện gia đình và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ, bài viết cho thấy sự đồng hành trong mái ấm, cùng hỗ trợ về vốn, kiến thức và thị trường, giúp phụ nữ tự tin và chủ động hơn.

Ngoài ra, trang 7 phản ánh kiến nghị giải quyết lối đi vào thửa đất của một hộ dân tại phường Kim Trà, đồng thời có bài viết về phòng bệnh khi thời tiết chuyển mùa.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Huế ngày nay
 Từ khóa:
Huế ngày naymời đón đọcđộc giả
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đón đọc Huế ngày nay số 570, phát hành ngày 6/11

Ngoài thông tin về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI, số báo này dành dung lượng trang trọng trên trang Nhất và trang 3 để giới thiệu chi tiết về buổi làm việc của đồng chí Trịnh Mạnh Linh, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy với Thường trực Đảng ủy các xã A Lưới 1, 2, 3, 4 và 5 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị; công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại các địa phương trong thời gian tới.

Đón đọc Huế ngày nay số 570, phát hành ngày 6 11
Đón đọc Huế ngày nay số 568, phát hành ngày 4/11

Tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền cơ sở, khai thác hiệu quả tài sản công, khơi thông nguồn lực sáng tạo, bảo tồn di sản và chăm lo đời sống người lao động là những nội dung đáng chú ý trên Báo Huế ngày nay số 568, phát hành thứ Tư (4/11).

Đón đọc Huế ngày nay số 568, phát hành ngày 4 11
Đón đọc Huế ngày nay số 567, phát hành ngày 3/11

Số báo này tiếp tục giới thiệu những thông tin thời sự nổi bật về Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Cùng với đó là thông tin chi tiết về Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV do Ban Thường vụ Thành ủy TP. Huế tổ chức sáng 2/11.

Đón đọc Huế ngày nay số 567, phát hành ngày 3 11

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top