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Đón đọc Huế ngày nay số 568, phát hành ngày 4/11

HNN.VN - Tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền cơ sở, khai thác hiệu quả tài sản công, khơi thông nguồn lực sáng tạo, bảo tồn di sản và chăm lo đời sống người lao động là những nội dung đáng chú ý trên Báo Huế ngày nay số 568, phát hành thứ Tư (4/11).

Đón đọc Huế ngày nay số 567, phát hành ngày 3/11Mời đón đọc Huế ngày nay số 566, phát hành ngày 2/11Đón đọc Huế ngày nay số 565, phát hành ngày 31/10Đón đọc Huế ngày nay số 564, phát hành ngày 30/10

Trang Nhất số báo 568. 

Nổi bật trên trang Thời sự - Chính trị là bài “Gỡ khó từ cơ sở, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân” (trang 2), phản ánh những bất cập trong vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công tại xã Phú Hồ, phường Thuận Hóa. Qua khảo sát, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu tháo gỡ khó khăn về nhân lực, kết nối dữ liệu, phân cấp nhiệm vụ; chuyển từ hành chính thụ động sang chủ động phục vụ, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục cho người dân, doanh nghiệp.

Cũng trên trang này, “Linh hoạt các giải pháp khai thác cơ sở nhà, đất dôi dư” (trang 3) đề cập bài toán sử dụng tài sản công sau sắp xếp đơn vị hành chính. Từ thực tế nhiều trụ sở, điểm trường không còn nhu cầu sử dụng, các địa phương phía nam thành phố đang tìm hướng cho thuê, chuyển đổi công năng thành thiết chế văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng. Bài viết đặt ra yêu cầu khai thác hiệu quả tài sản công, tránh lãng phí và đáp ứng nhu cầu người dân.

 Trang Tư với hai bài viết về kinh tế sáng tạo và phát triển kinh tế nông thôn

Ở lĩnh vực Kinh tế, “Khơi thông nguồn lực sáng tạo cho Huế” (trang 4) phân tích cơ hội, thách thức trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2026 - 2030. Điểm nhấn là đưa sáng tạo vào sản xuất, kinh doanh, chuyển hóa lợi thế di sản, văn hóa và tri thức thành sản phẩm có thị trường, tạo sinh kế và động lực tăng trưởng.

Trang Văn hóa giới thiệu bài “Thêm sắc màu nghệ thuật bên bờ sông Hương” (trang 5), phản ánh quá trình hoàn thiện 29 tác phẩm điêu khắc đá granite, chuẩn bị trưng bày tại công viên bờ Bắc sông Hương. Cùng trang, bài “Mộc bản Phật giáo Huế: Gìn giữ di sản từ những ván khắc cổ” ghi nhận nỗ lực kiểm kê, nghiên cứu gần 3.000 mặt ván khắc, hướng tới bảo tồn và lập hồ sơ ghi danh di sản tư liệu.

Trên trang Đời sống - Xã hội, “Chăm lo từ nhu cầu thiết thực” (trang 6) ghi nhận những cách làm của tổ chức công đoàn trong chăm sóc sức khỏe, cải thiện phúc lợi, hỗ trợ lao động nữ vượt khó. Qua đó, nhấn mạnh yêu cầu chăm lo sát nhu cầu thực tế, bảo đảm quyền lợi người lao động.

Kính mời bạn đọc đón đọc!

Huế Ngày nay
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Đón đọcHuế ngày naysố 568phát hànhngày 4/11
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