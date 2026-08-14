Lắng nghe dân phải đi đôi với giải quyết việc dân

Người dân trao đổi ý kiến tại hội nghị "Tháng nghe dân nói" được Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức.

Giải quyết ngay những việc cần

Ở Lộc An, hiệu quả của “Tháng nghe dân nói” được nhìn thấy từ một việc cụ thể. Đó là trường hợp bà Trương Thị Quả ở thôn An Hòa, thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại một đợt “Tháng nghe dân nói”, hoàn cảnh của bà Quả được người dân phản ánh, đề nghị địa phương hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Sau khi tiếp nhận, chính quyền và mặt trận xã báo cáo cấp ủy, rà soát hoàn cảnh và thống nhất phương án hỗ trợ.

Căn nhà có tổng kinh phí sửa chữa khoảng 45 triệu đồng, trong đó địa phương hỗ trợ 25 triệu đồng, phần còn lại do con cháu đóng góp. Kiến nghị được tiếp nhận trong tháng 6, đến ngày 22/7, căn nhà hoàn thành và bàn giao.

Ngày vào căn nhà mới, bà Quả không giấu được xúc động. “Tuổi già, sức cũng yếu rồi, có được ngôi nhà vững chãi để ở, che nắng che mưa là mừng lắm. Gia đình cảm ơn địa phương, mặt trận và bà con đã quan tâm, giúp đỡ”, bà Quả chia sẻ.

Ông Phạm Lãng, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Lộc An cho biết, các ý kiến sau khi tiếp nhận được tổng hợp, báo cáo cấp ủy; những đề xuất thuộc khả năng của xã thì tập trung giải quyết, nội dung nào vượt thẩm quyền sẽ kiến nghị cấp trên.

Tại Hương An, sau khi người dân phản ánh những vấn đề về môi trường, trật tự đô thị, sân chơi cho thiếu nhi, an sinh xã hội và hạ tầng, Bí thư Đảng ủy phường Đặng Hữu Hải trực tiếp dẫn đầu đoàn khảo sát một số công trình, tuyến đường và khu vực dự kiến đầu tư.

Với tuyến đường gom Triều Sơn Tây, lãnh đạo phường yêu cầu nghiên cứu, đẩy nhanh tiến độ để người dân đi lại thuận lợi, nhất là khi mùa mưa đến; nghiên cứu bố trí các điểm tránh xe phù hợp. Đường nội đồng Mù De tiếp tục được rà soát, hoàn thiện kết nối khu dân cư với vùng sản xuất.

Căn cứ hành động

Ở Mỹ Thượng, một số phản ánh về môi trường và văn minh đô thị đi thẳng vào những điều người dân gặp hằng ngày. Từ việc thu gom rác, cảnh quan đến giao thông, điện chiếu sáng, trật tự đô thị, mỗi vấn đề đều đòi hỏi chính quyền nhìn từ thực tế thay vì chỉ qua báo cáo.

Theo lãnh đạo phường Mỹ Thượng, đối thoại giúp chính quyền nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, có thêm căn cứ trong lãnh đạo, điều hành. Những phản ánh từ cơ sở cũng giúp xác định rõ việc cần xử lý, việc cần phối hợp và nguồn lực cần được huy động.

Tại Thuận An, yêu cầu ấy càng rõ khi những kiến nghị liên quan trực tiếp đến môi trường sống, an toàn và hạ tầng dân sinh được đặt ra. Người dân phản ánh tình trạng lấn chiếm bờ sông, đổ đất đá, xây dựng trái phép tại TDP Phú Hải; kiến nghị nâng cấp hệ thống thoát nước trên đường Hoàng Sa và kiệt 111 đường Kinh Dương Vương để hạn chế ngập úng. Tình trạng đục lỗ bờ kè chắn sóng ở khu vực Hòa Duân cũng được phản ánh.

Việc thuộc thẩm quyền thì xử lý; việc cần kiểm tra thì xác minh; nội dung cần nguồn lực thì đưa vào kế hoạch, vượt thẩm quyền thì kiến nghị cấp trên.

Theo ông Hoàng Phước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thuận An, cấp ủy, chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết các kiến nghị chính đáng của Nhân dân. Một số vấn đề như rác thải, tình trạng đục lỗ ở kè chắn sóng được chỉ đạo xử lý; một số kiến nghị được xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn. Qua đó, người dân thấy rõ trách nhiệm của chính quyền.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế Nguyễn Tiến Nam nhấn mạnh, “Tháng nghe dân nói” phải được thực hiện với tinh thần “không để kiến nghị của mặt trận chỉ dừng lại ở báo cáo, không để ý kiến chính đáng của Nhân dân rơi vào im lặng”, góp phần xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ.