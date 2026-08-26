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ClockThứ Tư, 26/08/2026 16:21
Phường Phong Phú:

Giải quyết kiến nghị về hạ tầng dân sinh ở cơ sở

HNN.VN - Ngày 26/8, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Phong Phú Nguyễn Văn Dũng chủ trì hội nghị tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân tổ dân phố (TDP) Điền Lộc 2 nhằm giải quyết tháo gỡ khó khăn từ cơ sở.

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Người dân TDP Điền Lộc 2 đề đạt nguyện vọng đến lãnh đạo phường Phong Phú. 

Nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan của người dân TDP Điền Lộc 2 tập trung phản ánh những vấn đề gắn với đời sống, sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn. Trong đó, về hạ tầng, người dân đề nghị phường quan tâm nâng cấp hệ thống kênh mương, thoát nước tại khu vực vận chuyển Giáp Nam, nhất là trong mùa mưa lũ; đồng thời cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường nội đồng, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và sản xuất của người dân.

Liên quan đến đất đai và nông nghiệp, người dân kiến nghị chính quyền quan tâm giải quyết việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp còn tồn đọng sau dồn điền, đổi thửa; đồng thời đẩy mạnh nạo vét, khơi thông hệ thống kênh mương, bảo đảm tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng trên đồng ruộng trong mùa mưa.

Một số ý kiến cũng đề nghị phường khảo sát, lắp đặt thêm các cụm loa truyền thanh tại khu dân cư nhằm bảo đảm thông tin tuyên truyền đến người dân được kịp thời, nhất là trong những thời điểm có thiên tai, mưa lũ. Đối với khu vực thấp trũng tại Giáp Nam, người dân đề nghị chính quyền chủ động phương án ứng phó, chuẩn bị áo phao, ghe thuyền, nhu yếu phẩm và các điều kiện cần thiết để hỗ trợ người dân khi xảy ra tình huống ngập lụt.

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Dũng trực tiếp giải đáp, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền; đồng thời chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, phối hợp xử lý các kiến nghị chính đáng của người dân. Đối với những vấn đề cần nguồn lực và sự phối hợp của các cấp, ngành, phường sẽ tổng hợp, đề xuất hướng giải quyết phù hợp.

Chủ tịch UBND phường Phong Phú chia sẻ, việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân là giải pháp quan trọng để chính quyền kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Phường tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, tăng cường đối thoại, giải quyết các kiến nghị ngay từ cơ sở, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, góp phần xây dựng Phong Phú ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Song Minh
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