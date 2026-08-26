  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 26/08/2026 18:08

Hợp tác quốc tế - động lực phát triển Đại học Huế

HNN.VN - Chiều 26/8, Đảng ủy Đại học Huế tổ chức sơ kết công tác hợp tác quốc tế trong giáo dục đại học tại Đại học Huế.

Đại học Huế rà soát giải quyết, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh Trường Du lịch trao bằng cho gần 350 tân tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhânĐưa doanh nghiệp vào quá trình đào tạo sinh viên370 sinh viên cao đẳng Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế nhận bằng tốt nghiệpTrao 225 suất học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khănĐiểm chuẩn Đại học Huế năm 2026: Phân hóa mạnh giữa các nhóm ngành

Đại biểu tham luận tại hội nghị 

Trong 5 năm qua, hợp tác quốc tế được Đại học Huế triển khai gắn với Chiến lược phát triển giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045 và mục tiêu phát triển thành Đại học Quốc gia. Hoạt động hợp tác từng bước gắn với đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Đại học Huế.

Mạng lưới đối tác quốc tế ngày càng được mở rộng, với gần 30 dự án hợp tác được triển khai cùng nhiều chương trình liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu. Đại học Huế đã đón tiếp 314 đoàn, với 1.558 lượt chuyên gia, giảng viên, học viên quốc tế đến thực hiện các chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, học tập, thực tập và giao lưu văn hóa tại các đơn vị.

Cùng với đó, Đại học Huế tổ chức và quản lý 262 đoàn ra, với 517 lượt cán bộ, giảng viên, sinh viên tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, trao đổi học thuật, bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo sau đại học, thực tập và giao lưu văn hóa tại các cơ sở giáo dục uy tín trên thế giới.

Các đơn vị đã chủ động kết nối, đàm phán và ký kết 35 thỏa thuận, biên bản ghi nhớ với đối tác quốc tế, tập trung vào hợp tác nghiên cứu, đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên, xuất bản, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo và giao lưu văn hóa, học thuật.

Bên cạnh các đối tác truyền thống ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Ý, Đức, Pháp, Hoa Kỳ…, Đại học Huế từng bước mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục tại Philippines, Hà Lan, Singapore, Liên bang Nga, Trung Quốc, Anh… Nội dung hợp tác chuyển dần từ học thuật truyền thống sang gắn với doanh nghiệp, thị trường lao động, thực tập, phát triển nguồn nhân lực và huy động nguồn lực quốc tế.

Tuy nhiên, hợp tác quốc tế vẫn đối mặt với một số khó khăn như nguồn lực, kinh phí và nhân lực chuyên trách hạn chế; năng lực triển khai chưa đồng đều giữa các đơn vị. Một số chương trình còn ngắn hạn, chưa tạo được nhiều hợp tác có chiều sâu, quy mô lớn và khả năng huy động nguồn lực bền vững.

Thời gian tới, Đại học Huế xác định nâng cao năng lực ngoại ngữ, quản trị quốc tế; thu hút chuyên gia, người học quốc tế; phát triển các chương trình đào tạo, nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. Trọng tâm là chuyển từ mở rộng số lượng quan hệ sang hợp tác có trọng tâm, thực chất và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
 Từ khóa:
Đại học Huếsơ kếthợp tácquốc tế
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Chờ đón hai đêm đại nhạc hội miễn phí tại Huế dịp Quốc khánh

Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, Quang Hùng MasterD, MONO, Phương Mỹ Chi cùng nhiều DJ Việt Nam và quốc tế sẽ hội ngộ tại Huế Wonderverse Music Fest 2026 – Lễ hội Di sản và Âm nhạc quốc tế, diễn ra tối 30/8 và 1/9 tại Quảng trường Văn hóa Thể thao thành phố (đường Hà Huy Tập).

Chờ đón hai đêm đại nhạc hội miễn phí tại Huế dịp Quốc khánh
Xung quanh vụ việc thí sinh từ đậu thành rớt khi nhập học:
Đại học Huế rà soát giải quyết, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh

Hơn 20 thí sinh nhận được giấy báo trúng tuyển của Trường đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế nhưng sau đó bất ngờ nhận thông báo không trúng tuyển khi đến làm thủ tục nhập học. Sau khi vụ việc xảy ra, Đại học Huế đã rà soát kỹ, đồng thời tìm hướng giải quyết, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh trên cơ sở đúng với các quy định, quy chế tuyển sinh.

Đại học Huế rà soát giải quyết, bảo đảm quyền lợi cho thí sinh
Hợp tác xây dựng Cổng thông tin học tập quốc gia

Tại Hà Nội, Trung tâm Dịch vụ số MobiFone và Hiệp hội Sách giáo dục và Học liệu điện tử Việt Nam (VAEDR) vừa ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác hướng tới nghiên cứu, xây dựng Cổng thông tin học tập quốc gia và kho học liệu mở dùng chung, đồng thời phối hợp tham gia các nhiệm vụ, dự án chuyển đổi số giáo dục quốc gia.

Hợp tác xây dựng Cổng thông tin học tập quốc gia

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top