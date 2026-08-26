Hợp tác quốc tế - động lực phát triển Đại học Huế

Đại biểu tham luận tại hội nghị

Trong 5 năm qua, hợp tác quốc tế được Đại học Huế triển khai gắn với Chiến lược phát triển giai đoạn 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2045 và mục tiêu phát triển thành Đại học Quốc gia. Hoạt động hợp tác từng bước gắn với đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần nâng cao vị thế của Đại học Huế.

Mạng lưới đối tác quốc tế ngày càng được mở rộng, với gần 30 dự án hợp tác được triển khai cùng nhiều chương trình liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu. Đại học Huế đã đón tiếp 314 đoàn, với 1.558 lượt chuyên gia, giảng viên, học viên quốc tế đến thực hiện các chương trình nghiên cứu, trao đổi chuyên môn, học tập, thực tập và giao lưu văn hóa tại các đơn vị.

Cùng với đó, Đại học Huế tổ chức và quản lý 262 đoàn ra, với 517 lượt cán bộ, giảng viên, sinh viên tham dự hội nghị, hội thảo quốc tế, trao đổi học thuật, bồi dưỡng chuyên môn, đào tạo sau đại học, thực tập và giao lưu văn hóa tại các cơ sở giáo dục uy tín trên thế giới.

Các đơn vị đã chủ động kết nối, đàm phán và ký kết 35 thỏa thuận, biên bản ghi nhớ với đối tác quốc tế, tập trung vào hợp tác nghiên cứu, đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên, xuất bản, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo và giao lưu văn hóa, học thuật.

Bên cạnh các đối tác truyền thống ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Thái Lan, Ý, Đức, Pháp, Hoa Kỳ…, Đại học Huế từng bước mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục tại Philippines, Hà Lan, Singapore, Liên bang Nga, Trung Quốc, Anh… Nội dung hợp tác chuyển dần từ học thuật truyền thống sang gắn với doanh nghiệp, thị trường lao động, thực tập, phát triển nguồn nhân lực và huy động nguồn lực quốc tế.

Tuy nhiên, hợp tác quốc tế vẫn đối mặt với một số khó khăn như nguồn lực, kinh phí và nhân lực chuyên trách hạn chế; năng lực triển khai chưa đồng đều giữa các đơn vị. Một số chương trình còn ngắn hạn, chưa tạo được nhiều hợp tác có chiều sâu, quy mô lớn và khả năng huy động nguồn lực bền vững.

Thời gian tới, Đại học Huế xác định nâng cao năng lực ngoại ngữ, quản trị quốc tế; thu hút chuyên gia, người học quốc tế; phát triển các chương trình đào tạo, nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế. Trọng tâm là chuyển từ mở rộng số lượng quan hệ sang hợp tác có trọng tâm, thực chất và hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển Đại học Huế thành Đại học Quốc gia.