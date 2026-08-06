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ClockThứ Sáu, 14/08/2026 14:36

Lãnh đạo phường Phong Phú lắng nghe giải quyết kiến nghị từ cơ sở

HNN.VN - Sáng 14/8, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Phú - Phan Hồng Anh có buổi tiếp dân, đối thoại trực tiếp với người dân tổ dân phố (TDP) Điền Hòa 2.

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Ông Văn Công Dũng, TDP Điền Hòa 2 đề đạt nguyện vọng tại buổi đối thoại 

Tại buổi đối thoại, người dân TDP Điền Hòa 2 phản ánh, kiến nghị nhiều vấn đề gắn trực tiếp với đời sống. Trong đó, bà con đề nghị phường quan tâm hỗ trợ kinh phí sửa chữa kênh thoát nước tại xóm 9; đầu tư tuyến đường Hói Biện để tạo thuận lợi cho người dân đi lại, sản xuất, nhất là phục vụ việc đưa tang.

Trong lĩnh vực nông nghiệp, người dân đề nghị phường có phương án cấp phát thủy lợi phí sớm sau khi kết thúc vụ hè thu, giúp bà con chủ động hơn trong sản xuất. Cùng với đó, tình hình an ninh trật tự cũng được người dân quan tâm. Bà con đề nghị Công an phường tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp thời xử lý tình trạng trộm cắp vặt, góp phần bảo đảm cuộc sống bình yên tại khu dân cư.

Điểm đáng chú ý tại buổi đối thoại là các kiến nghị được trao đổi, trả lời trực tiếp. Lãnh đạo phường cùng đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan đã làm rõ từng nội dung; đồng thời cam kết chỉ đạo xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền. Những nội dung vượt thẩm quyền được phường tiếp thu, tổng hợp để báo cáo cấp trên xem xét, giải quyết.

Kết luận buổi đối thoại, Bí thư Đảng ủy phường Phan Hồng Anh nhấn mạnh, tiếp dân, đối thoại trực tiếp là dịp để cấp ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, kịp thời nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Qua đó, những kiến nghị thuộc thẩm quyền sẽ được tập trung giải quyết, những nội dung vượt thẩm quyền được tổng hợp, đề xuất các ban, ngành chức năng thành phố xem xét, xử lý, góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề chính đáng của người dân.

Song Minh
 Từ khóa:
phong phúlắng nghegiải quyếtkiến nghị
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