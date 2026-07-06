  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Mỹ thúc đẩy giải quyết xung đột tại Ukraine

ClockThứ Ba, 07/07/2026 09:39
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có các cuộc trao đổi riêng rẽ với các nhà lãnh đạo Nga và Ukraine trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), khai mạc hôm nay 7/7, tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Mỹ liên tiếp điện đàm với Tổng thống Nga và UkraineEU nối lại đàm phán với Ukraine về tư cách thành viên

 Một tòa nhà bị hư hỏng tại quận Shevchenkivskyi ở Thủ đô Kiev, Ukraine ngày 21/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin Chính phủ Nga cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài 85 phút ngày 5/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập vấn đề giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ tái khẳng định sẵn sàng cho nỗ lực tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc xung đột. Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh Nga ưu tiên giải pháp chính trị và ngoại giao, với điều kiện là lập trường nguyên tắc của Nga phải được xem xét đầy đủ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã cùng Tổng thống Trump trao đổi về cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua, đồng thời nhấn mạnh về triển vọng thực tế để chấm dứt xung đột.

Hai Tổng thống dự kiến gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO. Trong khi đó, tình hình chiến sự tiếp tục leo thang khi cả Nga và Ukraine đều mở các đợt tấn công lẫn nhau trong ngày 6/7.

Nga tiến hành một đợt tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Thủ đô Kiev của Ukraine, trong khi Ukraine tuyên bố tấn công sân bay quân sự, kho đạn và cơ sở hạ tầng tại bán đảo Crimea, cùng nhiều khu vực do Nga kiểm soát.

https://nhandan.vn/my-thuc-day-giai-quyet-xung-dot-tai-ukraine-post973980.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Mỹthúc đẩygiải quyếtxung độtUkraine
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Thúc đẩy xây dựng mô hình du lịch xanh tuần hoàn

Du lịch tuần hoàn không dừng lại ở việc giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường. Xu thế mới này đòi hỏi tiến tới du lịch tái tạo, nơi mỗi hành trình của du khách đều để lại tác động tích cực, góp phần phục hồi tài nguyên, bảo tồn văn hóa, nâng cao năng lực chống chịu của cộng đồng và hiện thực hóa mục tiêu Net Zero toàn cầu.

Thúc đẩy xây dựng mô hình du lịch xanh tuần hoàn
Liên minh châu Phi kêu gọi thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái tại châu lục

Hội nghị toàn châu Phi lần thứ hai về Giáo dục cho trẻ em gái và phụ nữ của Liên minh châu Phi (AU) đã khai mạc tại thủ đô Bujumbura của Burundi, đưa ra lời kêu gọi mạnh mẽ về việc tăng cường đầu tư và đặt giáo dục giới ở vị trí trọng tâm trong chiến lược phát triển của châu lục.

Liên minh châu Phi kêu gọi thúc đẩy giáo dục cho trẻ em gái tại châu lục
Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Bộ trưởng Tư pháp Timor-Leste bày tỏ mong muốn Việt Nam hỗ trợ đào tạo, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Bộ Tư pháp Timor-Leste; chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế phối hợp giữa tòa án, cơ quan công tố và giới luật sư, cũng như trong giải quyết tranh chấp, trọng tài, dẫn độ và phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia.

Việt Nam và Timor-Leste thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top