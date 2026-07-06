Mỹ thúc đẩy giải quyết xung đột tại Ukraine

Một tòa nhà bị hư hỏng tại quận Shevchenkivskyi ở Thủ đô Kiev, Ukraine ngày 21/7/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn nguồn tin Chính phủ Nga cho biết, trong cuộc điện đàm kéo dài 85 phút ngày 5/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề cập vấn đề giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Tổng thống Mỹ tái khẳng định sẵn sàng cho nỗ lực tìm ra giải pháp chấm dứt cuộc xung đột. Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh Nga ưu tiên giải pháp chính trị và ngoại giao, với điều kiện là lập trường nguyên tắc của Nga phải được xem xét đầy đủ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X sau cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã cùng Tổng thống Trump trao đổi về cuộc xung đột đã kéo dài hơn 4 năm qua, đồng thời nhấn mạnh về triển vọng thực tế để chấm dứt xung đột.

Hai Tổng thống dự kiến gặp song phương bên lề Hội nghị thượng đỉnh NATO. Trong khi đó, tình hình chiến sự tiếp tục leo thang khi cả Nga và Ukraine đều mở các đợt tấn công lẫn nhau trong ngày 6/7.

Nga tiến hành một đợt tấn công mới bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Thủ đô Kiev của Ukraine, trong khi Ukraine tuyên bố tấn công sân bay quân sự, kho đạn và cơ sở hạ tầng tại bán đảo Crimea, cùng nhiều khu vực do Nga kiểm soát.

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