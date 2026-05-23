“Gần và lắng nghe dân để vận hành hiệu quả”

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu

Sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, điều thay đổi rõ nhất trong cách điều hành ở phường An Cựu là gì, thưa bà?

Theo tôi là nhận thức và tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của đội ngũ cán bộ. Chúng tôi xác định từ lãnh đạo đến từng cán bộ, công chức, từ phường xuống tận cơ sở phải là một khối thống nhất, liên thông cùng một mục tiêu là phục vụ Nhân dân.

Khi đã có sự đoàn kết, đồng lòng, thì mọi thứ bắt đầu thay đổi, từ suy nghĩ đến hành động. Tôi luôn nhấn mạnh với cán bộ rằng, chúng ta làm việc không phải cho riêng mình mà là phục vụ người dân nên từng cán bộ, từng bộ phận phải nâng cao trách nhiệm.

Bản thân tôi luôn theo dõi các ý kiến phản ánh của người dân, kể cả trên các kênh như trang Facebook của UBND phường. Khi có phản ánh liên quan đến thái độ phục vụ, tôi yêu cầu chấn chỉnh ngay. Người dân phản ánh thì mình phải lắng nghe. Nếu việc gì lặp đi lặp lại nhiều lần, phải xem lại cán bộ của mình.

Bên cạnh đó là tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tôi theo dõi sát công việc của từng bộ phận, đặc biệt là những vị trí tiếp xúc trực tiếp với người dân. Những phản ánh của người dân, dù nhỏ, tôi đều yêu cầu kiểm tra, xử lý ngay. Khi bộ máy vận hành trên tinh thần trách nhiệm và kỷ luật, tự khắc sẽ vào guồng.

Cán bộ phường hiện nay đều ý thức rõ việc phục vụ người dân là nhiệm vụ trọng tâm, nên ai cũng nỗ lực, tự điều chỉnh để làm tốt hơn. Rất mừng là đến nay, thái độ phục vụ Nhân dân của cán bộ phường An Cựu cơ bản ổn. Các chỉ tiêu phường đề ra đều hoàn thành, thậm chí vượt, điều đó thể hiện sự đồng thuận trong cả hệ thống.

Nếu đặt mình vào vị trí một người dân đến phường làm thủ tục hành chính, đặc biệt là các hồ sơ đất đai hay phản ánh những tồn tại, bất cập, bà cảm nhận sự thay đổi hiện nay ra sao?

Thực ra, tôi đang ở vị trí người đứng đầu nên nếu nói “mình làm tốt” thì cũng chưa khách quan. Đặt mình vào vị trí người dân, tôi nghĩ điều họ cần nhất là sự rõ ràng và nhanh gọn. Đến làm việc ở cơ quan chính quyền, ai cũng mong được giải quyết sớm nếu hồ sơ đầy đủ.

Do đó, chúng tôi yêu cầu bộ phận “một cửa” phải hướng dẫn cụ thể cho người dân, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu hay “cò mồi”. Người dân không hiểu thì cán bộ phải giải thích, hỗ trợ đến nơi đến chốn. Với hồ sơ đất đai, nếu đủ điều kiện thì giải quyết ngay, nếu chưa đủ thì trả lại và hướng dẫn cụ thể. Quan điểm là không để hồ sơ tồn đọng.

Hiệu quả thể hiện khá rõ trong cách vận hành và giải quyết công việc. Sau khi tiếp nhận hơn 250 hồ sơ từ cấp quận cũ, chủ yếu liên quan đất đai, đơn thư, đến nay, phường An Cựu đã giải quyết phần lớn, chỉ còn khoảng 30 hồ sơ đang tiếp tục xử lý.

Bà Hoàng Thị Như Thanh, Chủ tịch UBND phường An Cựu cùng đoàn công tác của phường kiểm tra kiến nghị của người dân tại cơ sở

Là người lãnh đạo luôn được nhắc đến với hình ảnh gần dân, trực tiếp xuống cơ sở, bà làm gì để chính quyền thực sự gần dân và giải quyết việc của dân nhanh hơn?

Chính quyền phải gần dân, minh bạch, công khai và thực sự lắng nghe ý kiến của người dân, lấy Nhân dân làm trung tâm phục vụ. Tôi nghĩ, nếu tự đặt mình ở vị trí cao thì sẽ khó làm tốt nhiệm vụ; phải biết đặt mình vào hoàn cảnh của người dân để thấu hiểu và hành động.

Người dân luôn mong muốn chính quyền hành động nhanh, thông tin kịp thời và làm đến nơi đến chốn. Vì vậy, chính quyền phải bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình và xử lý ngay những việc trong khả năng, không để người dân đi lại nhiều lần hay chờ đợi trong băn khoăn.

Trong mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiện nay, yêu cầu đó càng rõ hơn. Với tôi, làm việc không phải kiểu “sáng xách cặp đi, tối xách cặp về”, mà phải theo đến cùng, giải quyết dứt điểm những kiến nghị chính đáng của người dân. Tôi luôn chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí hàng đầu, đồng thời xem đó là thước đo đánh giá chất lượng công việc của từng cán bộ. Khi người dân được lắng nghe và giải quyết thỏa đáng, tôi tin họ sẽ ghi nhận và đồng hành cùng chính quyền.

Quan điểm của tôi là những việc thuộc thẩm quyền phải xử lý dứt điểm, không để tồn đọng. Những việc vượt thẩm quyền thì phải chủ động kiến nghị, phối hợp các cấp để tháo gỡ. Quan trọng là người dân phải được thông tin rõ ràng, biết hồ sơ của mình đang ở đâu, vướng chỗ nào; kể cả khi chưa thể giải quyết ngay thì chính quyền cũng phải có trách nhiệm trả lời, giải thích.

Chẳng hạn, người dân nhắn tin cho tôi hỏi, vì sao kiệt 386 Phan Chu Trinh đến gần hết quý I vẫn chưa được đầu tư. Tôi lập tức trao đổi với cán bộ chuyên môn để nắm thông tin và phản hồi kịp thời. Với các kiến nghị liên quan hạ tầng, giao thông, tôi đều trực tiếp kiểm tra, rà soát, sau đó đưa vào kế hoạch đầu tư phù hợp.

Bà có thể chia sẻ về khó khăn lớn nhất mà An Cựu gặp phải trong quá trình vận hành bộ máy mới?

Khó nhất vẫn là giới hạn về thẩm quyền và những vấn đề liên quan nhiều cấp, nhiều ngành. Có những vụ việc kéo dài hàng chục năm, phường không thể tự giải quyết dứt điểm.

Với các vấn đề dân sinh như ngập trũng, hạ tầng xuống cấp, phường chỉ có thể chủ động những phần việc trong khả năng như nạo vét kênh mương, đảm bảo dòng chảy, cảnh báo nguy hiểm, lắp camera theo dõi mực nước, lập nhóm Zalo để kịp thời thông tin cho người dân, bố trí lực lượng ứng trực khi có mưa lũ... Những việc lớn hơn cần sự vào cuộc của cấp trên.

Tôi mong muốn lãnh đạo thành phố và các sở, ban, ngành lắng nghe ý kiến của cơ sở, giải quyết những vấn đề sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển địa phương. Kể cả quy hoạch tổng thể cũng phải có sự điều chỉnh phù hợp, không thể bám theo quy hoạch cũ. Tại phường An Cựu, có những nội dung quy hoạch cần thay đổi thì rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ của thành phố và các sở, ban, ngành để đáp ứng yêu cầu phát triển.

Với những vướng mắc, phường chủ động mời các sở, ban, ngành liên quan cùng làm việc, lắng nghe và đề xuất hướng tháo gỡ. Chẳng hạn, với các kiến nghị liên quan đến giao thông, các "điểm đen" trên địa bàn, phường đều mời các đơn vị liên quan cùng kiểm tra, xử lý. Những vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân thì làm đến cùng để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo quy định của pháp luật.

Từ thực tiễn ở cơ sở, bà mong muốn điều gì để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu quả hơn trong thời gian tới?

Theo tôi, cần mạnh dạn phân cấp, giao quyền cho cơ sở để chủ động xử lý công việc và chịu trách nhiệm. Thực tế, có những việc rất đơn giản nhưng do thiếu thẩm quyền nên bị chậm trễ. Như lĩnh vực rác thải, quy định hiện nay chưa thật sự phù hợp, gây lúng túng cho phường; hay vấn đề hạ tầng cũng còn nhiều vướng mắc. Khi được tin tưởng và trao quyền, cán bộ cơ sở sẽ dám làm, dám chịu trách nhiệm trước lãnh đạo và pháp luật. Khi đó, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chắc chắn vận hành hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, các sở, ngành cần có hướng dẫn cụ thể, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho cơ sở. Những kiến nghị chính đáng của người dân phải được giải quyết nhanh, bởi có những việc rất đơn giản nhưng nếu xử lý kịp thời sẽ tạo hiệu ứng tích cực, củng cố niềm tin của người dân. Khi cơ sở được tin tưởng, trao quyền và hỗ trợ kịp thời, mô hình này sẽ phát huy hiệu quả thực chất, đúng mục tiêu phục vụ Nhân dân tốt hơn.

Xin cảm ơn bà về những thông tin vừa được chia sẻ!