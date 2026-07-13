Kịp thời giải quyết những vấn đề từ cơ sở

Cập nhật dữ liệu quản lý dân cư phục vụ chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý tại TDP 2, phường An Cựu.

Lắng nghe từng ý kiến

Tiếng máy xúc vừa dừng lại giữa tuyến kiệt đang được mở rộng ở TDP Phước Thành, phường Hóa Châu thì không khí trở nên căng thẳng. Một số hộ dân cho rằng, việc thi công ảnh hưởng đến phần đất của gia đình, nên công trình buộc phải tạm dừng để chờ sự thống nhất, đồng thuận.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ TDP Phước Thành cùng Ban hòa giải, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể có mặt tại hiện trường. Cuộc hòa giải diễn ra ngay bên tuyến kiệt còn ngổn ngang vật liệu xây dựng. Từng ý kiến được lắng nghe, những quy định liên quan được giải thích cặn kẽ trên tinh thần thấu tình, đạt lý.

Sau nhiều giờ trao đổi, các bên thống nhất phương án xử lý. Các hộ gia đình ký cam kết chấp hành nội dung đã thống nhất để công trình tiếp tục triển khai. “Ban đầu gia đình cũng còn băn khoăn, nhưng được các đồng chí trong chi bộ và Ban hòa giải giải thích rõ nên tôi đồng thuận vì lợi ích chung”, ông Phan Văn Tân, một hộ dân chia sẻ.

Theo đồng chí Đặng Ngọc Châu, Bí thư Chi bộ TDP Phước Thành, đây là một trong những vụ việc đầu tiên phát sinh sau sáp nhập, cũng là phép thử đối với bộ máy mới. “Chúng tôi xác định không để việc của dân bị chậm. Khi có phản ánh, cấp ủy phân công ngay từng đồng chí phụ trách, huy động các lực lượng cùng vào cuộc để giải quyết vấn đề ngay từ cơ sở. Làm được việc cho dân thì người dân sẽ tin và ủng hộ”, đồng chí Châu nói.

Tại TDP 2, phường An Cựu, nhịp làm việc của bộ máy mới được thể hiện bằng những việc làm cụ thể ngay từ ngày đầu thành lập. Đồng chí Trương Văn Đặng, Bí thư Chi bộ TDP 2 cho biết, ngay trong ngày công bố các quyết định, chi bộ đã ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho từng cấp ủy viên. Sáng Chủ nhật đầu tiên sau đó, cán bộ, đảng viên cùng người dân đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày Chủ nhật xanh”, dọn vệ sinh các tuyến kiệt, chăm sóc cây xanh. Chỉ ít ngày sau, TDP tiếp tục rà soát, cập nhật dữ liệu quản lý dân cư phục vụ chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn.

Từ sự chuyển động của các chi bộ sau sáp nhập, điều người dân cảm nhận trước tiên không phải là sự thay đổi về tên gọi hay cơ cấu tổ chức, mà là hình ảnh cán bộ có mặt khi dân cần, lắng nghe, đối thoại và cùng tháo gỡ những vướng mắc ngay từ cơ sở. Chính từ những việc nhỏ nhưng thiết thực, bộ máy mới từng bước tạo dựng niềm tin, củng cố sự đồng thuận trong Nhân dân và khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo của chi bộ ở khu dân cư.

Có mặt khi dân cần

Sau khi bộ máy dần ổn định, điều người dân chờ đợi không còn là những quyết định thành lập hay phân công cán bộ, mà là những chuyển biến cụ thể trong khu dân cư. Muốn vậy, mỗi chi bộ phải nhanh chóng cụ thể hóa nghị quyết thành những việc làm thiết thực.

Trong buổi sinh hoạt đầu tiên sau khi thành lập, Chi bộ TDP Chợ Dinh, phường Phú Xuân dành phần lớn thời gian thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ mới và những việc cần làm ngay để xây dựng khu dân cư văn minh, giàu bản sắc. Bên cạnh xác định mục tiêu, các đảng viên thống nhất từng phần việc gắn với đời sống hằng ngày của người dân.

Theo đồng chí Lê Thị Ngọc Lan, Bí thư Chi bộ TDP Chợ Dinh, nghị quyết xác định các mục tiêu: Xây dựng khu dân cư văn minh, giàu bản sắc; phát triển kinh tế gắn với an sinh xã hội; giữ gìn truyền thống đoàn kết. Để nghị quyết đi vào cuộc sống, Chi bộ thống nhất xây dựng mô hình “Cụm dân cư tự quản”, phân công cấp ủy viên và cán bộ đoàn thể phụ trách từng cụm dân cư nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tiếp nhận phản ánh và giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

“Chúng tôi mong muốn mỗi cán bộ, đảng viên thực sự gần dân, hiểu dân. Khi từng cụm dân cư hoạt động hiệu quả thì việc giữ gìn vệ sinh môi trường, chăm lo cho gia đình khó khăn hay xây dựng nếp sống văn minh sẽ trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng”, đồng chí Lan chia sẻ.

Theo đồng chí Trần Thị Hoàng Anh, Trưởng ban Xây dựng Đảng phường Phú Xuân, sau sáp nhập TDP, từ 84 chi bộ trước đây, toàn phường hiện còn 47 chi bộ. Việc tinh gọn đầu mối tạo điều kiện nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng. Đến nay, hầu hết các chi bộ mới đã ổn định tổ chức và triển khai nhiệm vụ ngay từ tháng đầu tiên.

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, các chi bộ sau sắp xếp đang khẩn trương hoàn thiện nghị quyết nhiệm kỳ, quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Theo đồng chí Phan Xuân Toàn, UVTV Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, đây là nền tảng để các chi bộ nhanh chóng phát huy vai trò hạt nhân chính trị, đáp ứng yêu cầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau sáp nhập, người dân sẽ không đánh giá hiệu quả của bộ máy mới qua số lượng quyết định được ban hành, mà qua cách những việc của dân được giải quyết mỗi ngày. Khi cấp ủy gần dân hơn, nghị quyết đi vào từng phần việc cụ thể và cán bộ, đảng viên chủ động có mặt ở cơ sở, chi bộ sẽ thực sự trở thành hạt nhân chính trị, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân ngay từ khu dân cư.