Hơn 10 điểm cháy được phát hiện, khống chế kịp thời

Lực lượng chức năng kịp thời khống chế các điểm cháy trong ngày 26/8

Ngay từ sáng sớm, lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng, chính quyền các địa phương, chủ rừng, Cảnh sát PCCC và CNCH đã tăng cường tuần tra, hướng dẫn người dân thắp hương, viếng mộ bảo đảm an toàn. Tuy nhiên, đến khoảng 15 giờ, các lực lượng đã phát hiện, xử lý, khống chế hơn 10 vụ/điểm cháy trên địa bàn.



Tại xã Hưng Lộc, đám cháy khoảng 0,3 ha thực bì sau khai thác cạnh khu vực mồ mả được 20 người khẩn trương dập tắt lúc 14 giờ, sau đó các lực lượng tiếp tục làm nguội. Cùng thời điểm này, tại khu vực Tam Thai, phường An Cựu, Hải Cát (Kim Long), Thanh Thủy…, các lực lượng cũng kịp thời phát hiện, khống chế nhiều điểm cháy, không để cháy lan vào rừng và khu dân cư.



Ông Lê Ngọc Tuấn, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm TP. Huế cho biết, nhiều điểm cháy xảy ra tại các khu vực lăng mộ, nghĩa trang, gần nhà dân và ven rừng trong cùng ngày khiến hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ và người dân vừa chữa cháy, vừa cắt hướng cháy, bảo vệ nhà dân, làm nguội và sẵn sàng cơ động đến các điểm cháy mới. Trong điều kiện gió lớn, thực bì khô, việc chữa cháy luôn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho các lực lượng.



Việc người dân thăm viếng mộ, thắp hương, đốt vàng mã gia tăng trong dịp lễ Vu lan khiến nguy cơ cao xảy ra cháy. Một tàn hương hoặc nguồn lửa nhỏ, khi gặp cỏ khô, lá khô và gió tây nam thổi mạnh, có thể nhanh chóng bùng phát thành đám cháy, đe dọa rừng và nhà dân.



Vì thế, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế tối đa việc sử dụng lửa tại khu vực nghĩa trang, lăng mộ ven rừng; không đốt vàng mã, rác, thực bì khi nắng nóng, gió mạnh. Đồng thời, luôn có người trông coi khi thắp hương và dập tắt hoàn toàn nguồn lửa trước khi rời đi. Khi phát hiện cháy, người dân cần báo ngay cho chính quyền địa phương, kiểm lâm... Bảo vệ rừng không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay của mỗi người trong việc giữ rừng và bảo đảm an toàn cho cộng đồng.