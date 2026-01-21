Thư, điện chúc mừng Đại hội lần thứ XIV từ các chính đảng, tổ chức, bạn bè quốc tế

Ngày làm việc thứ hai Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Ảnh: Nhân dân

1. Điện mừng của Đảng Cộng sản Liên bang Nga có đoạn viết:

Đại hội là sự kiện quan trọng, đánh dấu giai đoạn mới trong thực hiện đường lối và xây dựng đất nước. Bằng trí tuệ tập thể, Đại hội sẽ đánh giá sâu sắc và toàn diện những kết quả và thành tựu mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ và sáng tạo trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - đội quân tiên phong đã được thử thách, Việt Nam đang tự tin triển khai nghị quyết của các kỳ Đại hội, tạo nền tảng vững chắc cho sự tiến bộ và đường phát triển, giữ vững nguyên tắc, đồng thời sáng tạo cả về đối nội và đối ngoại. Đảng Cộng sản Nga luôn tự hào, sẵn sàng tiếp tục hợp tác cùng Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Điện mừng của Đảng nước Nga Thống nhất có đoạn viết:

Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo của Nhà nước và xã hội, góp phần quyết định vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, các quyết định của đảng góp phần nâng cao vai trò Việt Nam trên trường quốc tế, đảm bảo ổn định và an ninh ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Việt Nam và Liên bang Nga đang hợp tác chặt chẽ trên bình diện song phương và đa phương, trong đó có cơ chế Nga-ASEAN và BRICS. Hợp tác giữa Đảng nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam là một phần quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga; mong muốn thúc đẩy và làm sâu sắc hơn nữa đối thoại và hợp tác giữa hai đảng nhằm phục vụ đắc lực cho lợi ích của hai dân tộc.

3. Điện mừng của Đảng Nhân dân Ấn Độ có đoạn viết:

Mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) và Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những đóng góp thiết thực trong việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau và thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và Ấn Độ; tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV sẽ thành công tốt đẹp và đưa ra những định hướng rõ ràng cho chặng đường phát triển sắp tới của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy khát vọng phát triển và nâng cao đời sống của nhân dân Việt Nam.

4. Điện mừng của Đảng Cộng sản Mỹ có đoạn viết:

Sự cống hiến bền bỉ của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam tiếp tục là nguồn cảm hứng cho phong trào cộng sản và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Chúng tôi mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam sau khi Đại hội 14 kết thúc thành công. Chúng ta sẽ tiếp tục sát cánh cùng nhau trong cuộc đấu tranh chung vì hoà bình, chủ nghĩa xã hội và đoàn kết quốc tế.

5. Điện mừng của Đảng Cộng sản Nhật Bản có đoạn viết:

Thành quả của 40 năm đổi mới đã làm thay đổi rõ rệt diện mạo đất nước, kinh tế - xã hội ngày càng phát triển và đời sống của nhân dân ấm no, hạnh phúc hơn; đất nước có vị thế, vai trò ngày càng quan trọng trên trường quốc tế. Đại hội XIV sẽ trở thành động lực mới để Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu vẻ vang hơn trong sự nghiệp xây dựng đất nước, cũng như phát huy vai trò tích cực trong cộng đồng quốc tế vì hòa bình, tiến bộ và phát triển bền vững dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

6. Điện mừng của Đảng Cộng sản Pháp có đoạn viết:

Đảng Cộng sản Pháp cam kết tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai Đảng và nhân dân hai nước. Di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành viên sáng lập của Đảng Cộng sản Pháp để lại tiếp tục là nguồn cảm hứng cho tình hữu nghị gắn kết hai Đảng chúng ta. Các giá trị về tình đoàn kết, hòa bình và tiến bộ mà chúng ta cùng chia sẻ là tài sản quý báu trong một thế giới đầy biến động mạnh mẽ.

7. Điện mừng của Đảng Cộng sản Australia có đoạn viết:

Đại hội sẽ quyết định lộ trình phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới. Chúng tôi nhiệt liệt hoan nghênh vai trò lịch sử của các đồng chí trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc với tư cách là lực lượng lãnh đạo xuyên suốt của nhân dân Việt Nam và tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa.

8. Điện mừng của Đảng Cộng sản Sri Lanka có đoạn viết:

Là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất thế giới, Việt Nam không ngừng nâng cao mức sống, y tế, giáo dục và đời sống văn hóa của người dân. Tất cả những thắng lợi này đều do nhân dân Việt Nam giành được dưới sự lãnh đạo vĩ đại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, với nhiệm vụ đánh giá những thành tựu của các chương trình do Đảng đề ra, chắc chắn là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Việt Nam và thế giới.

9. Điện mừng của Đảng Dân chủ Đồng hành Hàn Quốc có đoạn viết:

Thời gian qua, hai nước không ngừng mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, ngoại giao, văn hóa và kinh tế. Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng hai nước sẽ tiếp tục mở rộng giao lưu và hợp tác trên nền tảng tin cậy sâu sắc, cùng nhau tiến bước vào kỷ nguyên mới. Khẩu hiệu của Đại hội lần này là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”, thể hiện rõ ý chí mạnh mẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam hướng tới bước phát triển nhảy vọt của đất nước.

10. Điện mừng của Đảng Liên bang Philippines có đoạn viết:

Đảng Liên bang Philippines (PFP) đánh giá cao quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thúc đẩy tiến bộ và giữ vững ổn định, góp phần bảo đảm cuộc sống của người dân. Đảng PFP chúc Đại hội thành công tốt đẹp và khẳng định mong muốn tăng cường hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam trên các lĩnh vực cùng quan tâm.

11. Điện mừng của Đảng Nhân dân Mông Cổ có đoạn viết:

Đại hội XIV đánh dấu giai đoạn quan trọng, khẳng định quyết tâm, nỗ lực kiên định con đường phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, đời sống nhân dân ngày càng hạnh phúc. Chúng tôi tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong giai đoạn phát triển mới.

12. Điện mừng của Đảng Mặt trận Giải phóng Mozambique (FRELIMO) có đoạn viết:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV là một sự kiện chính trị có ý nghĩa lịch sử to lớn không chỉ đối với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam anh em, mà còn đối với các đảng tiến bộ và cách mạng trên toàn thế giới, nơi những lý tưởng về giải phóng, công bằng xã hội và phát triển độc lập tiếp tục truyền cảm hứng cho nhân loại.

13. Điện mừng của Đảng Đại hội Dân tộc Phi (ANC) có đoạn viết:

Đảng Đại hội Dân tộc Phi gửi lời chúc từ những người đồng chí mà lịch sử của hai đảng từ lâu đã gắn bó chặt chẽ với nhau. Chúc các nghị quyết của Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ củng cố khối đoàn kết, làm sắc bén thêm tầm nhìn chiến lược và thúc đẩy hơn nữa sự thịnh vượng, tiến bộ xã hội cho nhân dân Việt Nam. Chúc Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục đứng vững như một ngọn hải đăng của chủ quyền, phát triển và chủ nghĩa quốc tế tại khu vực Nam bán cầu.

14. Điện mừng của Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria có đoạn viết:

Mặt trận Giải phóng Dân tộc Algeria (FLN) khẳng định mối liên kết được lịch sử vun đắp giữa hai dân tộc và hai Đảng có cội nguồn là cuộc đấu tranh chung chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa thực dân và mọi hình thức thống trị, bóc lột; nhấn mạnh yêu cầu tất cả các lực lượng yêu chuộng hòa bình cùng chung thay thúc đẩy một thế giới đa cực vì hòa bình, ổn định và tiến bộ.

15. Điện mừng của Đảng Azerbaijan Mới có đoạn viết:

Sự thật không thể phủ nhận là Đảng Cộng sản Việt Nam đang triển khai thành công chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và mở rộng quan hệ quốc tế của đất nước. Các quyết định được Đại hội XIV thông qua sẽ đặt nền móng cho một giai đoạn phát triển mới và tạo động lực quan trọng cho sự tiến bộ toàn diện về kinh tế - xã hội và nâng cao uy tín quốc tế của Việt Nam.

16. Tổng Thư ký ASEAN gửi thư chúc mừng, đánh giá cao vai trò quan trọng cùng sự cam kết, ủng hộ và những đóng góp không ngừng của Việt Nam đối với tiến trình xây dựng Cộng đồng và nỗ lực liên kết khu vực của ASEAN; tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV sẽ đưa ra những định hướng quý báu và đóng góp thực chất, phù hợp và thúc đẩy các định hướng chiến lược của ASEAN, gắn liền với các ưu tiên phát triển quốc gia giai đoạn 2026-2030 cũng như những mục tiêu dài hạn của Việt Nam.

17. Chủ tịch Ủy ban Thường trực Hội nghị quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) gửi thư chúc Đại hội XIV thành công tốt đẹp, ghi nhận vai trò tích cực, có trách nhiệm của Đảng trong việc thúc đẩy đối thoại, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và hợp tác giữa các đảng chính trị trên khắp châu Á; đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Việt Nam về phát triển kinh tế năng động, ổn định xã hội và nâng cao vị thế quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng ta; đồng thời bày tỏ tin tưởng Đại hội XIV của Đảng sẽ tiếp tục định hướng chiến lược cho sự thịnh vượng, phát triển bền vững của đất nước và tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế của Việt Nam.

18. Tổng Thư ký Liên minh Nghị viện thế giới (IPU) gửi thư chúc mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam; đánh giá cao những thành tựu kinh tế - xã hội nổi bật của Việt Nam trong những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, ghi nhận những đóng góp tích cực và thực chất của Việt Nam đối với hoạt động của IPU, đặc biệt trong việc thúc đẩy hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững và tăng cường hợp tác giữa các nghị viện; đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trên con đường phát triển trong thời gian tới./.