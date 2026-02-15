  • Huế ngày nay Online
Kiều bào tại Pháp mừng xuân mới với những giai điệu quê hương

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu mùa xuân” của Hội Hương sắc Việt Nam tại châu Âu là sự kiện cộng đồng tiếp nối trong chuỗi hoạt động mừng xuân, chào tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của bà con kiều bào tại Pháp.

"Sắc màu mùa xuân" thể hiện sức lan tỏa mạnh mẽ của tình yêu quê hương và sức sống của văn hóa Việt nơi đất khách. (Ảnh: MINH DUY) 

Ngày 8/3, cộng đồng người Việt Nam có thêm một điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật và ẩm thực đậm chất truyền thống dân tộc tại Trung tâm Văn hóa Marius Sidobre, thành phố Arcueil (ngoại ô Paris).

Tới dự sự kiện do Hội Hương sắc Việt Nam tại châu Âu phối hợp Hội Ánh sáng Aurore và Tòa Thị chính thành phố Arcueil tổ chức, có đông đảo bà con kiều bào, bạn bè Pháp yêu mến văn hóa Việt Nam, các thế hệ gia đình người Việt và gốc Việt đang sinh sống tại thủ đô Paris và các vùng lân cận. 

“Sắc màu mùa xuân” diễn ra như một bức tranh tổng hòa đa sắc của tinh hoa văn hóa nghệ thuật tại ba miền đất nước. Khán giả được đắm chìm trong những giai điệu hát Then mang hơi thở núi rừng của dân tộc Tày, những khúc dân ca đồng bằng Bắc Bộ mượt mà, hay tiếng đờn ca tài tử đặc trưng của đất rừng phương nam. 

Ngoài một số tiết mục múa truyền thống nón, múa quạt truyền thống, chương trình còn để lại ấn tượng mạnh tới khán giả từ phần trình diễn “áo dài” và cả những ca khúc trữ tình Pháp. Sự kiện đã tạo nên một không gian giao thoa văn hóa độc đáo giữa hai dân tộc.

Âm nhạc giúp mở ra những cánh cửa chân trời khám phá văn hóa. Sự kiện cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của văn hóa Việt Nam nơi xứ người, khi thu hút sự tham gia của nhiều bạn bè Pháp.

Ông Thibault Febrer, một kiến trúc sư người Pháp từng có 7 năm gắn bó với Việt Nam, đã có chia sẻ nhiều cảm xúc với phóng viên Báo Nhân Dân sau tiết mục “Bèo dạt mây trôi”.

Sau khi trở lại Pháp, âm nhạc chính là “chìa khóa” để thấu hiểu tâm hồn và văn hóa của người Việt. Việc học ngôn ngữ và tập hát các ca khúc dân ca tại lớp học tiếng Việt của Hội người Việt Nam tại Pháp đối với ông Thibault Febrer không chỉ là đam mê, mà còn là cách để kết nối sâu sắc hơn với cộng đồng người Việt Nam tại Pháp.

Là một người trẻ gốc Việt sinh ra và lớn lên tại Pháp, cô gái Gersende tìm thấy ở “Sắc màu mùa xuân” một cơ hội quý giá để tìm về cội nguồn. Gersende cho biết, dù mang trong mình dòng máu Việt nhưng thật sự chưa có nhiều dịp để tìm hiểu sâu về văn hóa dân tộc.

“Sắc màu mùa xuân” mang tới một không gian đa văn hóa và trang phục truyền thống độc đáo, giúp cô gái trẻ gốc Việt cảm thấy gần gũi hơn với quê hương. 

Chương trình nghệ thuật “Sắc màu mùa xuân” với sự đón nhận nhiệt thành của đông đảo bà con và bạn bè Pháp là một minh chứng cho sức sống mãnh liệt của văn hóa Việt và nỗ lực bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống dân tộc trong dòng chảy hội nhập.

Hành trình 10 năm lan tỏa bản sắc Việt của Hội Hương sắc Việt Nam tại châu Âu được bắt đầu từ năm 2016, với mục tiêu quảng bá và kết nối văn hóa Việt Nam tại Pháp và các nước châu Âu. 

Ông Alain Vũ, Chủ tịch Hội Hương sắc Việt Nam tại châu Âu, chia sẻ rằng, chương trình “Sắc màu mùa xuân” là một trong ba sự kiện lớn của hội trong năm 2026, bên cạnh “Hạ vàng” và “Thu Hà Nội”, nhằm giới thiệu truyền thống văn hóa của dân tộc đến với bạn bè quốc tế.

Bên cạnh âm nhạc, Hội Hương sắc Việt Nam tại châu Âu cũng chú trọng quảng bá ẩm thực truyền thống qua các lớp dạy nấu ăn, dạy làm đồ gốm và thủ công mỹ nghệ.

Những hoạt động sôi nổi và đa dạng này không chỉ làm phong phú thêm đời sống tinh thần của bà con người Việt tại Pháp, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam giàu bản sắc và đầy sức sống trong xã hội đa sắc màu tại nước sở tại.

