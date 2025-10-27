Hội tụ di sản, lan tỏa sáng tạo tại Festival Thăng Long - Hà Nội 2025

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Lê Thị Ánh Mai, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cho biết, chủ đề “Hội tụ di sản” mang ý nghĩa kết nối ba cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) - Thăng Long (Hà Nội) - Phú Xuân (Huế), thể hiện sự giao thoa giữa các vùng văn hóa trên khắp mọi miền Tổ quốc – từ đồng bằng sông Hồng trù phú đến đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ.

Ban tổ chức trao kỷ niệm chương cho các nghệ nhân tham gia chương trình.

Theo bà Mai, đây không chỉ là hành trình tôn vinh di sản, mà còn là biểu tượng cho tầm nhìn và khát vọng của Thủ đô trong việc xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo của khu vực và thế giới – nơi di sản truyền thống hòa quyện cùng hơi thở đương đại, làm nên bản sắc riêng của một Thủ đô hội tụ và lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam. “Hội tụ di sản” là dịp tôn vinh nghề và làng nghề truyền thống, đồng thời ghi nhận công lao của những nghệ nhân, thợ giỏi, người lao động đã bền bỉ gìn giữ, làm sống lại các giá trị văn hóa cổ truyền giữa thời hiện đại.

“Không chỉ là nơi tôn vinh, chương trình còn mở ra không gian truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ – những người mang trong mình khát vọng kế thừa, đổi mới và phát triển nghề truyền thống bằng tư duy sáng tạo, công nghệ và hội nhập quốc tế. Thông qua các hoạt động trình diễn, giao lưu và trải nghiệm, Festival góp phần khơi dậy tình yêu nghề, thu hút lực lượng trẻ có trình độ, tạo sức bật mới cho chuỗi giá trị kinh tế sáng tạo từ di sản”, bà Mai cho biết.

Trình diễn làm nón làng Chuông, Hà Nội.

Festival năm nay quy tụ nhiều hoạt động phong phú, mang đậm hơi thở di sản và sức sống đương đại. Nổi bật là không gian trưng bày và trải nghiệm làng nghề truyền thống, nơi giới thiệu, quảng bá sản phẩm đặc trưng của các làng nghề tiêu biểu đến từ Hà Nội, Huế, Ninh Bình và Tây Nguyên, giúp công chúng khám phá tinh hoa nghề truyền thống Việt Nam qua bàn tay tài hoa của các nghệ nhân.

Điểm nhấn của chương trình là chuỗi nghệ thuật “Trên con đường di sản” với ba đêm biểu diễn đặc sắc tại Hồ Văn, Văn Miếu – Quốc Tử Giám: “Áo dài trên con đường di sản” – tôn vinh tà áo dài Việt Nam trong không gian di sản; “Hà Nội ơi” – mang âm hưởng lãng mạn, tri ân Thủ đô ngàn năm văn hiến;“Sông Hồng gọi, đại ngàn reo” – hòa quyện âm sắc đồng bằng và miền núi, gợi mở bản giao hưởng về đất nước Việt Nam đa sắc màu.

Không gian trải nghiệm di sản tại Hồ Văn cũng thu hút sự quan tâm của công chúng với các workshop thủ công sáng tạo, hoạt động nghệ thuật truyền thống và ẩm thực “Hương vị Hà Nội” – nơi giao thoa giữa truyền thống và đổi mới, giúp du khách được tương tác, học hỏi và tự tay sáng tạo, đưa di sản đến gần hơn với đời sống đương đại.

Song song với các hoạt động nghệ thuật là chuỗi chương trình học thuật và giao lưu quốc tế như tọa đàm “Di sản giáo dục và văn hóa Đông – Tây”, hội thảo “Ứng dụng di sản trong sáng tạo”, góp phần khẳng định vai trò của di sản như nguồn lực quan trọng trong phát triển sáng tạo đương đại.

Hai triển lãm nổi bật tại Festival cũng gây ấn tượng mạnh: “Hà Nội thanh tân” – giới thiệu tác phẩm nghệ thuật đương đại lấy cảm hứng từ Hà Nội; “Di sản với tương lai” – kết nối giữa quá khứ và hiện tại, giữa di sản và thế hệ trẻ, mở ra những góc nhìn mới về hành trình sáng tạo từ cội nguồn văn hóa.

Festival Thăng Long – Hà Nội 2025 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám là dịp để di sản Thăng Long tỏa sáng giữa lòng Thủ đô, đồng thời khẳng định vị thế của Hà Nội – Thành phố Sáng tạo trong mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Sự kiện mang đến cho công chúng một hành trình văn hóa – nghệ thuật độc đáo, nơi truyền thống gặp gỡ sáng tạo, di sản truyền cảm hứng cho tương lai, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới.