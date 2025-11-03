Hiệu quả từ các trang facebook xã, phường trong phòng chống thiên tai

Trang facebook Cổng thông tin điện tử xã Đan Điền liên tục đăng tải các thông tin cảnh báo

Cung cấp thông tin giúp người dân chủ động trong mưa lũ

Cảnh báo lũ, mực nước trên các con sông, thông tin lượng mưa, các tuyến đường đang bị chia cắt, ngập sâu… là những thông tin được các trang facebook của các UBND, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công và An ninh trật tự xã, phường đăng tải liên tục trong những ngày qua. Những thông tin dự báo, cảnh báo giúp người dân chủ động nắm thông tin, vừa lan tỏa những hình ảnh, nỗ lực của các lực lượng giúp người dân trong mưa lũ.

Anh Nguyễn Hữu Dũng, phường Thủy Xuân cho hay, những ngày trước lũ, tôi đăng ký theo dõi hầu hết các trang thông tin của phường từ Cổng thông tin điện tử phường Thủy Xuân đến các trang an ninh trật tự, Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công… Các trang này cập nhật khá kịp thời các thông tin về dự báo mực nước, lượng mưa đến các thông tin về các tuyến đường ngập, giúp người dân chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, di chuyển khi mưa lụt.

Không chỉ người dân, sinh viên các trường đại học trên địa bàn cũng bắt đầu quan tâm hơn đến các trang thông tin chính thống của chính quyền để nắm bắt các thông tin trong mưa lụt. Em Hoàng Thị Thảo Nguyên, sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế đang thuê trọ tại đường An Dương Vương, thành phố Huế cho biết, khu vực em ở trọ khá thấp trũng vì thế những ngày này em theo dõi khá sát các thông tin cảnh báo của chính quyền trong đó có trang facebook của UBND phường An Cựu. Nhờ đó, trong những đợt mưa lụt vừa qua, em và bạn đã kịp thời di chuyển khỏi phòng trọ khi có thông tin nước lên. Dù các vật dụng trong phòng thiệt hại nhiều song nhờ nắm thông tin cảnh báo sớm nên cuộc sống trong những ngày qua không quá chật vật.

Không chỉ cung cấp thông tin, các trang facebook này còn lan tỏa những nỗ lực của chính quyền, các lực lượng công an… trong công tác hỗ trợ người dân. Cùng với thông tin cảnh báo, những bài viết, hình ảnh về nỗ lực của lực lượng công an, dân quân, đoàn viên thanh niên trong việc hỗ trợ người dân di dời hay các thông tin về hỗ trợ cứu hộ khẩn cấp cũng được lan tỏa mạnh mẽ.

Thông tin chính xác

Hình ảnh hỗ trợ người dân được lan tỏa trên Cổng thông tin điện tử phường Thủy Xuân (ảnh: CTTĐT phường Thủy Xuân)

Không chỉ truyền tải thông tin một chiều, các trang mạng xã hội của chính quyền cơ sở còn là kênh tương tác hai chiều. Nhiều người dân chủ động gửi hình ảnh, phản ánh tình trạng ngập úng, sạt lở về các trang… để lực lượng chức năng kịp thời có phương án xử lý.

Ông Đặng Hữu Hải, Chủ tịch UBND phường Thủy Xuân chia sẻ, trong thời điểm bình thường, các thông tin hoạt động của Đảng ủy, UBND phường và các tổ chức chính trị xã hội… được định hướng cập nhật theo từng khung giờ nhằm lan tỏa thông tin. Riêng những ngày mưa lụt vừa qua, lượng thông tin được cập nhật liên tục để cung cấp thêm thông tin cảnh báo, dự báo cho người dân.

Người dân cũng có thể phản hồi, gửi hình ảnh từ hiện trường, giúp chính quyền nắm bắt nhanh hơn và huy động lực lượng hỗ trợ kịp thời. Các phường, xã cũng khuyến khích người dân tương tác, cung cấp thông tin thực tế từ cơ sở để chính quyền có sở đưa ra các giải pháp ứng phó hiệu quả.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, việc phát huy hiệu quả trang mạng xã hội chính thống của các xã, phường không chỉ phục vụ công tác phòng chống thiên tai, mà còn góp phần xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.