Tiên phong chuyển đổi số và phát triển hạ tầng hiện đại

Chuyển đổi số góp phần tích cực trong hỗ trợ người dân tham gia vào các dịch vụ số tiện ích, thông minh

Dấu ấn từ chính quyền đến người dân

Sau 3 năm triển khai Nghị quyết 12-NQ/TU của Tỉnh ủy (nay là Thành ủy), thành phố Huế liên tục giữ vững vị trí top 5 chỉ số chuyển đổi số toàn quốc, trong đó xếp thứ 2 năm 2021, thứ 4 năm 2022, thứ 3 năm 2023 và thứ 2 năm 2024. Kết quả này có dấu ấn tham mưu, điều phối xuyên suốt của Sở KH&CN - đơn vị giữ vai trò nòng cốt trong tổ chức triển khai hành trình chuyển đổi số của thành phố.

Chuyển đổi số được Huế triển khai đồng bộ trên cả ba trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Đến nay, 95,1% thủ tục hành chính được cung cấp trực tuyến, 100% dịch vụ công đủ điều kiện được thực hiện toàn trình; 91% hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được nộp trực tuyến. 100% văn bản điện tử được ký số, với gần 15.900 chứng thư số chuyên dùng và gần 15.000 tài khoản thư công vụ. Tỷ lệ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đạt 88,93%, phản ánh rõ chất lượng phục vụ ngày càng nâng cao.

Một dấu ấn nổi bật nhất chính là nền tảng Hue-S - ứng dụng công nghệ đô thị thông minh. Tính đến năm 2025, Hue-S có hơn 1,3 triệu tài khoản; trong đó, trên 815.000 người là người dân Huế, với bình quân 25 triệu lượt truy cập mỗi năm. Hue-S hiện tích hợp gần 50 dịch vụ số thiết yếu, từ hành chính công, y tế, giáo dục, phản ánh hiện trường đến thanh toán không dùng tiền mặt..., giúp người dân chỉ cần một ứng dụng Hue-S là có thể thực hiện các nhu cầu dịch vụ đô thị thông minh.

Sở KH&CN còn tiên phong thí điểm áp dụng hệ thống xử lý công việc hành chính lên “không gian số”, đánh giá hiệu suất làm việc của công chức, viên chức bằng dữ liệu số. Rà soát hệ thống ứng dụng, xây dựng bộ chỉ số đánh giá hiệu quả hoạt động bằng dữ liệu số để phục vụ chuyển đổi toàn bộ hoạt động quản lý hành chính nhà nước lên số hóa. Đây được xem là một bước tiến từ quản lý theo kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu.

Công tác phổ cập kỹ năng số, nâng cao nhận thức cộng đồng được triển khai sâu rộng thông qua các phong trào: “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số”, “Bình dân học vụ số”. Hiện nay, 66,6% người dân được phổ cập kỹ năng số, 100% xã, phường có tổ công nghệ số cộng đồng. Chuyển đổi số không còn là nhiệm vụ riêng của cơ quan quản lý, mà trở thành phong trào của toàn xã hội.

Đại diện lãnh đạo Sở KH&CN cho rằng, đơn vị luôn xác định chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn, mà là trách nhiệm với sự phát triển lâu dài của thành phố. Mỗi nền tảng số ra đời phải thực sự phục vụ người dân, doanh nghiệp và làm cho bộ máy hành chính vận hành hiệu quả hơn, minh bạch hơn.

Hạ tầng số được đầu tư đồng bộ, hiện đại góp phần phục vụ đắc lực cho chính quyền và người dân trong thời đại số bùng nổ

Đầu tư hạ tầng vì sự phát triển bền vững

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2022 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, cùng các kế hoạch triển khai của UBND thành phố Huế, các phong trào thi đua ở thành phố được phát động sâu rộng, đồng bộ. Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ đã thống nhất giới thiệu Sở KH&CN là gương điển hình tiên tiến về chuyển đổi số và thực hiện phong trào “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” năm 2025.

Trong phong trào thi đua “Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”, vai trò của Sở KH&CN tiếp tục được thể hiện rõ nét trên lĩnh vực hạ tầng số và chính quyền điện tử. Đến nay, 100% (483/483) cơ quan nhà nước từ thành phố đến cấp xã đã kết nối mạng số liệu chuyên dùng của Chính phủ. Trung tâm dữ liệu dùng chung, Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh HueIOC và Trung tâm An toàn thông tin (SOC) được vận hành đồng bộ.

Toàn thành phố hiện có 230 đơn vị đăng ký cài đặt phần mềm phòng chống virus tập trung của BKAV với 5.661 máy tính, hình thành “lá chắn số” vững chắc cho hệ thống hành chính. Trung bình mỗi tháng ngăn chặn, cách ly và xử lý khoảng 2 triệu vụ liên quan đến tấn công mạng, phần mềm gián điệp, virus, đảm bảo an toàn thông tin cho chính quyền.

Điểm nổi bật của phong trào đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng năm nay chính là việc gắn phát triển với tiết kiệm, chống lãng phí. Việc dùng chung hạ tầng, cơ sở dữ liệu, phần mềm, ký số, họp trực tuyến… đã giúp tiết kiệm đáng kể chi phí in ấn, hội họp, vận hành, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý công việc cho cán bộ, công chức.

Theo Ban Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ, Sở KH&CN là đơn vị không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn, mà còn có cách làm bài bản, sáng tạo, hiệu quả, tạo sự lan tỏa rõ nét trong các phong trào thi đua của thành phố như chuyển đổi số và phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại gắn với thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Danh hiệu “điển hình tiên tiến” không chỉ là sự ghi nhận xứng đáng, mà còn là động lực để tập thể Sở KH&CN tiếp tục hành trình đổi mới, sáng tạo vì Huế phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên số.