Phát động cuộc thi "Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá"

Các thành viên Ban giám khảo cuộc thi.

Cuộc thi do Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá tổ chức trên phạm vi toàn quốc. Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Y tế dự và phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động Cuộc thi.

Sự kiện cũng thu hút sự tham dự của gần 300 đại biểu đến từ các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế, các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh/thành phố.

Cuộc thi “Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá” được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại của thuốc lá và thuốc lá điện tử, đồng thời khuyến khích sự sáng tạo trong truyền thông y tế, lan tỏa thông điệp về một môi trường sống trong lành, không khói thuốc.

Ban Tổ chức cho biết, đối tượng của cuộc thi là các viên chức và người lao động đang công tác tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Người dự thi có thể tham gia theo cá nhân hoặc nhóm.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ phát động, Tiến sĩ, bác sĩ Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Y tế nhấn mạnh: Cuộc thi Sáng tác sản phẩm truyền thông về môi trường không khói thuốc lá chính là một sáng kiến truyền thông đầy ý nghĩa, thể hiện sự đổi mới trong cách tiếp cận, cách truyền tải thông điệp sức khỏe đến cộng đồng.

Cuộc thi không chỉ là sân chơi dành cho các cán bộ y tế tại các Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh, mà còn là nơi hội tụ những ý tưởng truyền thông sáng tạo, những thông điệp mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và thúc đẩy hành vi tích cực trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh; Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá; Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi cho biết: Trong những năm qua, Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá đã hỗ trợ các bộ, ngành, các tỉnh/thành phố thúc đẩy việc tổ chức thực hiện quy định cấm hút thuốc theo đúng Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, với những nỗ lực không ngừng đã từng bước tạo ra sự thay đổi lớn về nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành vi của người dân.

Theo kết quả báo cáo sau 10 năm thực hiện các quy định về môi trường không khói thuốc, tỷ lệ phơi nhiễm với khói thuốc thụ động giảm đáng kể tại hầu hết các địa điểm công cộng trong đó tại cơ sở y tế đã giảm từ 23,6% (năm 2010) xuống 21,3% (năm 2023).

Kết quả điều tra năm 2023 cho thấy tỷ lệ người dân biết về Luật Phòng chống tác hại thuốc lá và các quy định của Luật là 59%; tỷ lệ người dân tiếp cận thông tin tuyên truyền về phòng chống tác hại của thuốc lá là 74,2%.

Việc đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống tác hại thuốc lá trong thời gian qua và những năm tiếp theo tiếp tục đóng vai trò quan trọng trọng để tạo nên sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cộng đồng trong phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Là đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức, nhà báo Vũ Mạnh Cường, Giám đốc Trung tâm Truyền thông-Giáo dục sức khỏe Trung ương, đồng Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi, Trưởng Ban Giám khảo cuộc thi chia sẻ: “Với hai hình thức dự thi là video clip và poster, chúng tôi kỳ vọng sẽ nhận được những tác phẩm mang tính sáng tạo, phản ánh chân thực và sâu sắc về những nỗ lực phòng, chống tác hại của thuốc lá, truyền cảm hứng hành động xây dựng môi trường trong lành đến từng cá nhân và cộng đồng”.

Theo Ban Tổ chức, mỗi đơn vị/cá nhân có thể gửi nhiều tác phẩm, miễn là không trùng lặp và đảm bảo tính sáng tạo; người dự thi có thể chọn tham gia một hoặc cả hai hạng mục.

Những tác phẩm xuất sắc sẽ được sử dụng trong các chiến dịch truyền thông phòng chống tác hại của thuốc lá trên toàn quốc. Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2025 tại Hà Nội.