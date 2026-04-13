  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 15/04/2026 17:57
Thành phố Huế:

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với tăng trưởng kinh tế

HNN.VN - Chiều 15/4, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội nghị định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (KHCN, ĐMST và CĐS) gắn với tăng trưởng kinh tế số thành phố Huế. Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các viện, trường, đơn vị và hơn 70 doanh nghiệp.

Tạo đột phá trong phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạoPhát triển khoa học & công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - động lực đưa thành phố Huế tăng trưởng nhanh và bền vữngCơ hội kết hợp hài hòa di sản văn hóa với công nghệ hiện đại

 Đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế chia sẻ ý kiến để thúc đẩy phát triển kinh tế số

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, KHCN, ĐMST và CĐS đang trở thành động lực then chốt thúc đẩy sự thịnh vượng của mỗi địa phương. Đối với thành phố Huế, định hướng phát triển trong giai đoạn tới phải hướng đến mục tiêu tạo giá trị thực tiễn và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, lấy kinh tế số làm thước đo trung tâm. Trong đó, cần đo lường được mức độ đóng góp cụ thể vào GRDP và đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số của địa phương.

Tại hội nghị, Sở KH&CN đã chia sẻ về định hướng phát triển KHCN, ĐMST và CĐS đóng góp vào tăng trưởng kinh tế số thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030. Từ định hướng này sẽ tạo ra không gian kết nối thực thụ. Tại đây, cơ quan Nhà nước sẽ "đặt hàng" và cộng đồng doanh nghiệp sẽ "đề xuất lời giải".

Định hướng cũng công bố danh mục các "bài toán công nghệ" ưu tiên của năm 2026. Đây không phải là những nghiên cứu lý thuyết, mà là những vấn đề cấp thiết đang chờ đợi các giải pháp công nghệ sáng tạo từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để tạo giá trị gia tăng thực sự cho nền kinh tế thành phố.

Để hiện thực hóa mục tiêu, giai đoạn tới, thành phố cần chuyển đổi cơ chế tiếp cận từ việc nghiên cứu dựa trên đề xuất của các tổ chức sang cơ chế "đặt hàng". Mọi nhiệm vụ KHCN phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các ngành, các lĩnh vực và đòi hỏi từ thực tế phát triển của thành phố. Trong điều kiện chưa phù hợp với mô hình phát triển khu công nghệ cao theo hướng sản xuất công nghệ lõi (chip, AI quy mô lớn) mà là nơi ứng dụng công nghệ gắn với sáng tạo mô hình phát triển mới dựa trên dữ liệu và lợi thế đặc thù, Huế không đi theo mô hình khu quy mô lớn, dàn trải, mà chuyển sang phát triển các khu công nghệ số chuyên đề như: Khu công nghệ số văn hóa du lịch - di sản; Khu công nghệ số y tế; Khu công nghệ số giáo dục; Khu thử nghiệm đô thị thông minh.

 Đại diện cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ mong muốn được hỗ trợ về công nghệ số để phát triển thị trường

Đối với mục tiêu tăng trưởng bứt phá, định hướng giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố là tập trung nguồn lực vào 4 lĩnh vực lõi, thế mạnh của thành phố: Văn hóa di sản, Giáo dục, Y tế và Nông nghiệp. 

Bên cạnh đó, cần xác định doanh nghiệp là chủ thể trung tâm, khẳng định vai trò của doanh nghiệp công nghệ số là hết sức quan trọng và mang tính quyết định. Doanh nghiệp không chỉ cung cấp giải pháp mà còn là chủ thể trực tiếp triển khai, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả nghiên cứu vào đời sống.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị cũng đã tham gia ý kiến, thảo luận về định hướng phát triển KHCN, ĐMST và CĐS, cũng như giải quyết những bài toán thực tiễn của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số bền vững cho thành phố Huế.

Tin, ảnh: HOÀI THƯƠNG
 Từ khóa:
Kinh tế sốkhoa học công nghệđổi mới sáng tạochuyển đổi sốdoanh nghiệpthế mạnh
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Đua ghe - thế mạnh của thể thao Kim Trà

Hai tổ dân phố (TDP) Giáp Trung và Triều Sơn Trung được xem là “cái nôi” của phong trào đua ghe ở phường Kim Trà. Còn riêng về đam mê, độ cổ vũ vô tư, máu lửa và fair-play thì có lẽ, đây cũng là 2 địa phương thuộc top đầu toàn thành phố.

Doanh nghiệp phấn đấu tăng trưởng hai con số

Trước bối cảnh tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, làm đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy giá nhiên vật liệu, chi phí vận chuyển tăng cao, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đang chịu nhiều áp lực lớn.

Siết chặt quản lý thuế với doanh nghiệp "doanh thu nghìn tỷ, lợi nhuận mỏng"

Cục Thuế, Bộ Tài chính đã chính thức đưa nhóm doanh nghiệp “doanh thu rất lớn nhưng lỗ kéo dài hoặc lãi mỏng” vào diện kiểm tra chuyên đề trọng điểm trong năm 2026, theo công văn số 1927/CT-KTr. Luật sư Bùi Văn Thành, Phó Chủ tịch Liên chi hội Tài chính khu công nghiệp Việt Nam đã trao đổi với báo chí về vấn đề này.

Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế

Ngày 9/4, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức khai mạc Chương trình Kết nối giao thương giữa doanh nghiệp du lịch Việt Nam và quốc tế (B2B). Đây là sự kiện quan trọng trong chuỗi hoạt động Hội chợ Du lịch Quốc tế VITM 2026 - Hội chợ Du lịch quốc tế lần thứ 15 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top