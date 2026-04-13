Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với tăng trưởng kinh tế

Đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế chia sẻ ý kiến để thúc đẩy phát triển kinh tế số

Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Xuân Sơn khẳng định, KHCN, ĐMST và CĐS đang trở thành động lực then chốt thúc đẩy sự thịnh vượng của mỗi địa phương. Đối với thành phố Huế, định hướng phát triển trong giai đoạn tới phải hướng đến mục tiêu tạo giá trị thực tiễn và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế, lấy kinh tế số làm thước đo trung tâm. Trong đó, cần đo lường được mức độ đóng góp cụ thể vào GRDP và đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số của địa phương.

Tại hội nghị, Sở KH&CN đã chia sẻ về định hướng phát triển KHCN, ĐMST và CĐS đóng góp vào tăng trưởng kinh tế số thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030. Từ định hướng này sẽ tạo ra không gian kết nối thực thụ. Tại đây, cơ quan Nhà nước sẽ "đặt hàng" và cộng đồng doanh nghiệp sẽ "đề xuất lời giải".

Định hướng cũng công bố danh mục các "bài toán công nghệ" ưu tiên của năm 2026. Đây không phải là những nghiên cứu lý thuyết, mà là những vấn đề cấp thiết đang chờ đợi các giải pháp công nghệ sáng tạo từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp để tạo giá trị gia tăng thực sự cho nền kinh tế thành phố.

Để hiện thực hóa mục tiêu, giai đoạn tới, thành phố cần chuyển đổi cơ chế tiếp cận từ việc nghiên cứu dựa trên đề xuất của các tổ chức sang cơ chế "đặt hàng". Mọi nhiệm vụ KHCN phải xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của các ngành, các lĩnh vực và đòi hỏi từ thực tế phát triển của thành phố. Trong điều kiện chưa phù hợp với mô hình phát triển khu công nghệ cao theo hướng sản xuất công nghệ lõi (chip, AI quy mô lớn) mà là nơi ứng dụng công nghệ gắn với sáng tạo mô hình phát triển mới dựa trên dữ liệu và lợi thế đặc thù, Huế không đi theo mô hình khu quy mô lớn, dàn trải, mà chuyển sang phát triển các khu công nghệ số chuyên đề như: Khu công nghệ số văn hóa du lịch - di sản; Khu công nghệ số y tế; Khu công nghệ số giáo dục; Khu thử nghiệm đô thị thông minh.

Đại diện cộng đồng doanh nghiệp chia sẻ mong muốn được hỗ trợ về công nghệ số để phát triển thị trường

Đối với mục tiêu tăng trưởng bứt phá, định hướng giai đoạn 2026 - 2030 của thành phố là tập trung nguồn lực vào 4 lĩnh vực lõi, thế mạnh của thành phố: Văn hóa di sản, Giáo dục, Y tế và Nông nghiệp.

Bên cạnh đó, cần xác định doanh nghiệp là chủ thể trung tâm, khẳng định vai trò của doanh nghiệp công nghệ số là hết sức quan trọng và mang tính quyết định. Doanh nghiệp không chỉ cung cấp giải pháp mà còn là chủ thể trực tiếp triển khai, thương mại hóa và nhân rộng các kết quả nghiên cứu vào đời sống.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị cũng đã tham gia ý kiến, thảo luận về định hướng phát triển KHCN, ĐMST và CĐS, cũng như giải quyết những bài toán thực tiễn của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số bền vững cho thành phố Huế.