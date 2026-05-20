Kết nối các đối tác công nghệ hỗ trợ giải pháp xây dựng "Thành phố số"

HNN.VN - Chiều 20/5, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Công ty TNHH Dell Việt Nam, AMD Việt Nam, ADG, Microsoft tổ chức hội thảo chuyên đề "Xây dựng thành phố số". Đây là sự kiện nhằm hưởng ứng Kế hoạch chuyển đổi số thành phố Huế giai đoạn 2026 - 2030.

Đưa công nghệ số đến gần người dân hơn
Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong điều hành giao thông
Phát triển đô thị thông minh bằng dữ liệu số

 Đại diện doanh nghiệp công nghệ tham luận ứng dụng giải pháp công nghệ giúp thành phố tăng tốc chuyển đổi số

Trong bối cảnh thành phố thực hiện chuyển đổi số, việc đầu tư và nâng cấp hạ tầng công nghệ, đặc biệt là trung tâm dữ liệu và các ứng dụng AI, đang trở thành yếu tố then chốt giúp chính quyền, các tổ chức và doanh nghiệp nâng cao hiệu quả vận hành. Đây chính xu hướng công nghệ và định hướng phát triển trong giai đoạn mới, nhất là khi địa phương thực hiện kế hoạch xây dựng, hợp nhất hạ tầng thông tin, hạ tầng số trên địa bàn thành phố đến năm 2030.

Với mục tiêu tối ưu hóa hạ tầng thông tin và hạ tầng số hiện có, tạo lập một nền tảng số thống nhất, hiệu quả, có khả năng mở rộng và sẵn sàng cho việc lưu trữ dữ liệu lớn của thành phố, Huế xác định việc xây dựng, nâng cấp hoàn thiện Trung tâm Dữ liệu tập trung là yêu cầu tất yếu.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Minh cho biết, trong năm 2026, Sở KH&CN sẽ tham mưu UBND thành phố tiếp tục nâng cấp hoàn thiện Trung tâm Dữ liệu tập trung nhằm đáp ứng nhu cầu triển khai chuyển đổi số, phát triển kinh tế di sản, đặc biệt là hạ tầng phục vụ AI đến năm 2030. Để hiện thực hóa một Trung tâm dữ liệu có tầm nhìn dài hạn, thành phố mong muốn các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ sẽ giúp Huế trong việc thiết kế một trung tâm dữ liệu lai (Hybrid Cloud) mạnh mẽ, có khả năng mở rộng linh hoạt, an toàn bảo mật nhưng vẫn đảm bảo tiêu chí "xanh", tiết kiệm điện năng và thân thiện với môi trường đô thị di sản.

 Họp không giấy tờ bằng dữ liệu số là giải pháp được thành phố thực hiện để xây dựng "Thành phố số"

Chia sẻ những giải pháp, định hướng hỗ trợ đầu tư xây dựng thành phố số, đại diện AMD Việt Nam, Dell Technologies, ADG, Microsoft cũng đã có những định hướng phù hợp cho quá trình hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, phục vụ tiến trình chuyển đổi số của thành phố trong giai đoạn tới.

Tham luận tại hội thảo, đại diện các doanh nghiệp công nghệ chia sẻ một số nội dung như: Cập nhật các xu hướng về trung tâm dữ liệu và AI từ AMD; Ứng dụng Dell AI Factory với nền tảng AMD giúp Huế tăng tốc chuyển đổi số"; giải pháp Windows 11 Pro - Nền tảng mới dành cho AI.

Đại diện các doanh nghiệp, cán bộ chuyên trách chuyển đổi số các sở, ban ngành, các địa phương cũng tập trung đề xuất, trao đổi các giải pháp để hoàn thiện hạ tầng số, giúp Huế tăng tốc chuyển đổi số, đẩy mạnh ứng dụng AI phục vụ người dân, doanh nghiệp, cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn. Qua đó, giúp vận hành hiệu quả các nền tảng số, dữ liệu số phục vụ công tác chuyển đổi số thời gian tới của thành phố Huế.

Tin, ảnh: Văn Hiếu Thương
Giải thưởng khoa học công nghệ: Tôn vinh trí tuệ, kết nối nghiên cứu với thực tiễn

Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam (18/5) năm 2026, thành phố Huế phát động những hoạt động tôn vinh các nhà khoa học tiêu biểu, trao các giải thi về KHCN. Vinh danh, trao thưởng là cách để kết nối giữa nghiên cứu khoa học với thực tiễn đời sống, kịp thời phát hiện các nhân tố, sản phẩm, sáng chế có giá trị để đưa vào ứng dụng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phường Hương Thủy:
Đưa công nghệ số đến gần người dân hơn

Chiều 17/5, UBND phường Hương Thủy tổ chức Ngày hội Chuyển đổi số và Đổi mới sáng tạo năm 2026 với chủ đề “Nhanh hơn, hiệu quả hơn, gần dân hơn”.

