Quản lý cư trú thông qua chuyển đổi số

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Huế nhận Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2024

Bám cơ sở, sát Nhân dân

Từ những khu dân cư mới hình thành, các khu nhà trọ đông đúc đến những địa bàn tiềm ẩn yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, ở đâu cũng có dấu chân của lực lượng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH) Công an TP. Huế. Công việc không ồn ào, nhưng lại là “tuyến phòng thủ từ xa”, góp phần ngăn ngừa tội phạm ngay từ gốc.

Khi cải cách hành chính trở thành yêu cầu cấp thiết, lực lượng chủ động đổi mới phương thức làm việc. Những quy trình từng rườm rà dần được thay thế bằng cách làm khoa học, minh bạch, hướng đến sự thuận tiện cho người dân. Hình ảnh cán bộ công an tận tình hướng dẫn thủ tục, làm việc cả ngày thứ Bảy để giải quyết hồ sơ tồn đọng đã trở nên quen thuộc.

Dấu ấn rõ nét của tinh thần đổi mới được thể hiện khi chuyển đổi số trở thành xu thế tất yếu. Từ môi trường hồ sơ giấy, lực lượng bước vào “trận địa” dữ liệu số, nền tảng công nghệ và định danh điện tử. Dù không ít khó khăn, bỡ ngỡ, nhưng chính trong thử thách ấy, bản lĩnh người chiến sĩ công an tiếp tục được khẳng định.

Trong chiến dịch cấp căn cước công dân gắn chip, lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đã tạo dấu ấn nổi bật với hơn 758 nghìn hồ sơ được thu nhận, đạt 105% chỉ tiêu, hoàn thành 100% công dân trong độ tuổi, xếp thứ 3 toàn quốc. Thành tích ấy không chỉ được ghi nhận bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì (năm 2022), mà còn khẳng định năng lực tổ chức, sự nỗ lực của toàn lực lượng.

Trong tiến trình chuyển đổi số, đơn vị đã trở thành một trong 14 địa phương hoàn thành kết nối hệ thống giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - nền tảng quan trọng cho xây dựng chính quyền số, xã hội số. Triển khai Đề án 06 của Chính phủ, lực lượng tiếp tục ghi dấu với 40/46 mô hình được nhân rộng, đưa TP. Huế trở thành 1 trong 3 đơn vị tiêu biểu toàn quốc.

Từ quản lý thủ công sang môi trường số

Theo Thượng tá Nguyễn Việt Phương, Trưởng phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an TP. Huế, dữ liệu dân cư đang ngày càng phát huy giá trị thiết thực, đặc biệt trong lĩnh vực an sinh xã hội. Hơn 1,4 triệu nhân khẩu đã được cập nhật thông tin chi trả hỗ trợ, đạt tỷ lệ gần như tuyệt đối, bảo đảm các đối tượng thụ hưởng chính sách được tiếp cận kịp thời, chính xác. Dữ liệu không còn là những con số khô cứng mà đã thực sự “sống”, gắn chặt với đời sống người dân.

Đằng sau kết quả đó là hành trình chuyển mình đầy nỗ lực. Từ quản lý thủ công sang môi trường số, lực lượng đã trải qua nhiều khó khăn, với những ngày làm việc kéo dài, những bữa cơm vội, những chuyến đi cơ sở không kể nắng mưa; cùng sự kiên trì hướng dẫn người dân từng thao tác nhỏ nhất.

Ở các lĩnh vực quản lý chuyên sâu, hiệu quả tiếp tục được khẳng định. Hơn 9.000 con dấu được cấp đổi đúng quy định; nhiều kế hoạch quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện được triển khai đồng bộ. Từ đó, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh an toàn, minh bạch, hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm từ sớm, từ xa.

Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ cũng được đẩy mạnh. Các đợt cao điểm vận động toàn dân giao nộp vũ khí được tổ chức linh hoạt, đặc biệt vào các dịp lễ, tết Nguyên đán. Từ năm 2018 đến nay, lực lượng Công an toàn thành phố đã thu hồi 950 khẩu súng, gần 7.000 viên đạn, 467 quả lựu đạn, bom, mìn, đầu đạn cùng hàng trăm công cụ hỗ trợ và vũ khí thô sơ, góp phần quan trọng trong phòng ngừa tội phạm.

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, hướng dẫn hoạt động của Cảnh sát khu vực. Từ quản lý địa bàn, giải quyết mâu thuẫn trong Nhân dân đến phân loại, chuyển hóa các khu vực tiềm ẩn phức tạp, tất cả đều được triển khai bài bản, hướng đến mục tiêu không để phát sinh “điểm nóng”. Việc chuyển đổi phương thức làm việc sang môi trường điện tử cũng giúp lực lượng cơ sở nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu quả phục vụ Nhân dân.

“Trong hành trình quản lý về trật tự xã hội, vượt ra ngoài những con số là sự bình yên trong từng khu dân cư, là những mâu thuẫn được hóa giải kịp thời và niềm tin của Nhân dân. Đó là những giá trị không thể đo đếm nhưng hiện hữu trong từng nhịp sống, từng ánh mắt yên tâm, được vun đắp mỗi ngày từ sự thầm lặng và tinh thần vì Nhân dân phục vụ”, Thượng tá Nguyễn Việt Phương chia sẻ.

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH đặt mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng quản lý cư trú, cải cách thủ tục hành chính, bám sát cơ sở, phục vụ Nhân dân ngày càng hiệu quả, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn trong tình hình mới.