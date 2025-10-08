Công an TP. Huế ủng hộ 1 tỷ đồng giúp đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế quyên góp tiền ủng hộ

Trong tháng 9 vừa qua, liên tiếp 4 cơn bão hình thành và hoạt động trên Biển Đông, trong đó bão số 9 (Ragasa) và bão số 10 (Bualoi) đã ảnh hưởng mạnh đến nhiều địa phương. Đặc biệt, bão số 10 với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Chia sẻ với những mất mát, đau thương của đồng bào và cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Đảng ủy, Ban Giám đốc cùng đại diện công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức quyên góp. Với tinh thần tự nguyện, mỗi cán bộ, chiến sĩ ủng hộ một nửa ngày lương, quyên góp tổng số tiền khoảng 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đồng bào và cán bộ, chiến sĩ công an các tỉnh sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế khẳng định: Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tình cảm và nghĩa cử cao đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an TP. Huế đối với Nhân dân và lực lượng công an các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ; qua đó, góp phần chia sẻ khó khăn, giúp đồng bào sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống.