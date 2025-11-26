Hướng về Nam Trung Bộ

Hội viên phụ nữ phường Vỹ Dạ tất bật gói bánh chưng gửi đến bà con vùng lũ

Vượt lên khó khăn để sẻ chia

Trong những tấm lòng hướng về vùng lũ phía nam miền Trung, câu chuyện của mệ Phan Thị Thẻo, tổ dân phố Thanh Thủy Chánh, phường Thanh Thủy khiến nhiều người xúc động.

Dẫu tuổi đã cao, cuộc sống sau lũ vẫn còn chật vật, mệ vẫn đội mưa mang những bao gạo gửi hỗ trợ bà con Nam Trung Bộ. Trao quà, mệ chỉ nói chân tình: “Mình cũng từng chịu lụt, nên hiểu cảnh cơ cực khi lũ lớn về. Vậy nên, có chi góp nấy, chỉ mong bà con trong đó cũng nhanh lấy lại tinh thần, sớm ổn định cuộc sống”.

Sau lời kêu gọi của Hội LHPN phường và các đoàn thể, Chi hội Phụ nữ tổ dân phố Thanh Thủy Chánh phối hợp cùng bà con khu vực Cầu Ngói Thanh Toàn đã khẩn trương tổ chức kho cá rim khô gửi vào Nam Trung Bộ. Mỗi người một việc, có gì góp nấy, chỉ trong một đêm, cả chi hội hoàn thành 310 hộp cá rim khô, quyên góp được 3 tấn gạo, 349 thùng mì tôm, cùng hàng chục thùng bánh, sữa, nước lọc và quần áo...

Đỏ lửa từ sáng sớm, bếp lửa của Chi hội Dạ Lê, Hội LHPN phường Vỹ Dạ với hơn 30 hội viên của chi hội tất bật từ sáng đến tối để gói, nấu gần 1.000 đòn bánh tét, bánh chưng, bánh ú để kịp gửi vào vùng lũ. Để có 1.000 chiếc bánh nóng, kịp cho chuyến hàng gửi đi vào ngày hôm sau, đó đều là kết quả của những tấm lòng sẻ chia. Bởi, chị em hội viên ai có lá mang lá, ai có nếp mang nếp, người góp ít tiền mặt, mạnh thường quân hỗ trợ thêm kinh phí mua nguyên liệu.

Chị Nguyễn Thị Tý, hội viên Chi hội Dạ Lê, người có mặt từ sáng sớm đến tối muộn chia sẻ: Khi lũ lụt, những món ăn có thể để lâu và dùng ngay là quý vô cùng, nên mọi người cố gắng làm thật nhanh, thật sạch, thật nhiều. Nhà mình cũng mới sạch bùn xong, nhưng nghĩ đến cảnh bà con trong đó còn đang vật lộn với nước, tự nhiên ai cũng muốn làm nhiều hơn một chút, nhanh tay hơn một chút”.

Chị Nguyễn Thị Vân, Chi hội Dạ Lê, Hội LHPN phường Vỹ Dạ cũng không quản vất vả: “Nhà tôi cũng vừa mới dọn lũ, đồ đạc hư hại, việc nhà còn ngổn ngang, nhưng tôi thả đó đã để lên đây phụ cùng chị em”.

Chị Phạm Thị Yên, Chi hội trưởng Chi hội Dạ Lê cho biết: “Chi hội phối hợp các đoàn thể, cố gắng huy động nhanh nhất để có số lượng bánh lớn. Nấu xong là vận chuyển liền. Chúng tôi chỉ mong bà con trong đó nhận được sớm, kịp thời”.

Trao cả yêu thương

Những ngày này, hội viên phụ nữ phường Kim Trà cũng tất bật ngày đêm phân loại, gói ghém từng phần quà để kịp gửi đến bà con bị ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt. Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Kim Trà cho biết: Không những góp vật chất, khi được huy động hội viên sẵn sàng gác việc nhà, không kể ngày đêm cùng cán bộ hội phân loại, đóng gói thực phẩm, nhu yếu phẩm do hội viên, bà con ủng hộ cho kịp những chuyến xe.

Tất cả những hành động nhỏ, đóng góp nhỏ của từng hội viên thể hiện tinh thần đoàn kết, nhân văn. Trong những ngày mưa lũ, phụ nữ Huế đã góp phần thắp lên ngọn lửa ấm áp của tình yêu thương, sự đoàn kết, của niềm tin rằng, khi chúng ta chung lòng, gian khó nào cũng sẽ vượt qua.

Bà Trần Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội LHPN thành phố Huế cho biết: Mặc dù nhiều hội viên, gia đình hội viên trên toàn thành phố đang phải chịu nhiều tổn thất do mưa lũ, nhưng khi Hội LHPN và các đoàn thể địa phương kêu gọi ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng thiên tai ở các tỉnh Nam Trung Bộ, các hội viên trên toàn thành phố đã không ngần ngại góp công, góp của để gói từng chiếc bánh, làm từng hũ cá... sẻ chia cùng đồng bào mình.