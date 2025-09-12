Nền tảng dữ liệu trong chuyển đổi số ngành cấp nước

Hội thảo có 2 hình thức trực tiếp và online với sự tham dự của 10 đơn vị, hơn 100 đại biểu và trực tuyến online với 7 điểm cầu tại các đơn vị cấp nước và đối tác của HueWACO.

Ông Lê Quang Minh, Chủ tịch HĐQT HueWACO cho biết, thời đại 4.0 cùng xu hướng chuyển đổi số mang đến nhiều cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp Việt nói chung và doanh nghiệp ngành cấp nước nói riêng. Không chỉ đơn thuần là ứng dụng công nghệ, cuộc cách mạng này mang đến một cách tiếp cận hoàn toàn mới về sản xuất, quản lý và ra quyết định trong doanh nghiệp.

HueWACO từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tự động hóa

Để thực hiện chiến lược phát triển công ty đến 2030 tầm nhìn 2045, HueWACO đã có sự nghiên cứu, chuẩn bị nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, tự động hóa tập trung toàn công ty,… trong thời gian dài và đặc biệt tăng tốc từ năm 2023 đến nay. Thông qua hội thảo lần này, HueWACO mong muốn chia sẻ cách tiếp cận, góc nhìn của công ty về dữ liệu và nền tảng dữ liệu trong chuyển đổi số - doanh nghiệp số HueWACO.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trình bày 5 tham luận và cùng nhau trao đổi, chia sẻ nhiều nội dung quan trọng, trong đó chủ yếu tập trung các vấn đề liên quan đến việc nhận thức sâu sắc hơn về vai trò dữ liệu là tài sản chiến lược trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngành cấp nước. Hiểu rõ tầm quan trọng của việc xây dựng và quản trị nền tảng dữ liệu tập trung, thống nhất.

Tiếp cận các giải pháp, công nghệ về dịch vụ khách hàng số, vận hành tự động tập trung thông minh hệ thống cấp nước, quản trị điều hành số trong đó tập trung điều độ sản xuất nước, nhân, vật lực… Tiếp cận về AI, qua đó giúp nâng cao năng lực vận hành, giám sát, dự báo và quản trị doanh nghiệp.

Hội thảo không chỉ nhằm chia sẻ kinh nghiệm, định hướng phát triển, cũng như trao đổi về các giải pháp quản lý và khai thác dữ liệu hiệu quả mà còn mang lại kiến thức, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng HueWACO trở thành doanh nghiệp số tiên phong trong ngành cấp nước. Qua đó, từng bước hiện thực hóa mục tiêu: Số hóa toàn diện - Dịch vụ hoàn hảo - Vận hành tự động tập trung - Quản trị thông minh - Phát triển bền vững.