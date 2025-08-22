Trung tâm Dịch vụ khách hàng HueWACO Phú Lộc đi vào hoạt động

Giao dịch tại Trung tâm Dịch vụ khách hàng Phú Lộc

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân trên địa bàn xã Phú Lộc, HueWACO khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Dịch vụ khách hàng Phú Lộc tại Khu dân cư Từ Dũ, xã Phú Lộc. Đơn vị này cũng cam kết sẽ tiếp tục duy trì cấp nước an toàn, dịch vụ khách hàng hoàn hảo và ngày một đóng góp tích cực hơn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Đây là phòng giao dịch đạt chuẩn thứ 5 của HueWACO với mục tiêu tiếp cận và cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng khu vực huyện Phú Lộc (cũ), gắn với định hướng xây dựng hệ thống 9 phòng giao dịch đạt chuẩn tại 9 vùng phục vụ cấp nước, góp phần đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ của HueWACO.

Hiện nay, HueWACO đã cung cấp nước sạch an toàn cho 308.665 đấu nối, phục vụ hơn 1,13 triệu người, chiếm 97,13% dân số toàn thành phố, bao gồm 98,89% dân cư đô thị và 95,17% dân cư nông thôn.